Tajemnicza śmierć 21-letniej influencerki. Kobieta zginęła z rąk zamachowców

Śledztwo w sprawie śmierci Franciski Roberty. W tle morderstwo jej męża

Pochodząca z Brazylii Francisca Roberta zyskała rozpoznawalność jako prężnie działająca w sieci twórczyni. Konto młodej kobiety na Instagramie zgromadziło kilkunastotysięczną publiczność, z którą dzieliła się treściami o tematyce lifestyle'owej oraz publikowała ujęcia z życia prywatnego, między innymi w towarzystwie matki. Życie wschodzącej gwiazdy internetu dobiegło końca w wieku raptem 21 lat. Brazylijska prasa informuje, że do śmiertelnego incydentu doszło w mieście Coelho Neto, zlokalizowanym w północno-wschodniej części państwa.

Brazylijska influencerka zastrzelona przed domem. Sprawcy uciekli na motocyklu

Serwisy informacyjne CNN Brasil oraz g1 przytoczyły policyjne raporty, według których 21-latka przebywała w swoim miejscu zamieszkania, gdy niespodziewanie przed nieruchomością zatrzymał się motocykl. Z pojazdu oddano strzały prosto w kierunku bezbronnej kobiety. W wyniku poniesionych obrażeń ofiara zmarła natychmiast na miejscu zdarzenia.

Zaraz po oddaniu śmiertelnych strzałów napastnicy rzucili się do ucieczki, ale mundurowym błyskawicznie udało się wytropić jednego z nich. Między podejrzanym a stróżami prawa wywiązała się strzelanina, która zakończyła się śmiercią bandyty. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zastrzelony sprawca znajdował się już pod lupą śledczych w sprawach innych morderstw w tej okolicy.

Drugim z domniemanych zamachowców ma być zaledwie 17-letni chłopak, który wciąż ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Lokalne organy ścigania prowadzą szeroko zakrojoną obławę. Funkcjonariusze robią wszystko, aby zlokalizować uciekiniera i odtworzyć dokładny przebieg tej tragicznej zbrodni.

Obecnie detektywi starają się ustalić potencjalny powód tego bestialskiego czynu. Lokalne środki masowego przekazu sugerują, że organy ścigania weryfikują powiązania między egzekucją Franciski Roberty a morderstwem jej męża Fernanda Rochy, który zginął od kul w 2023 roku. Warto podkreślić, że podczas tamtego ataku popularna blogerka również znalazła się na celowniku sprawców, jednak cudem uniknęła śmierci.

Grupa dochodzeniowa zajęła się już zabezpieczaniem materiałów z okolicznych kamer przemysłowych. Mundurowi nieustannie gromadzą ślady kryminalistyczne, które pozwolą ostatecznie rozstrzygnąć kwestię powiązań między oboma zamachami. Cała sprawa od samego początku wywołuje ogromny wstrząs w lokalnym społeczeństwie.