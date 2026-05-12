Gwiazdy brylują u Zienia. Szapołowska w czerni, Steczkowska w zjawiskowej sukni

Plejada gwiazd i celebrytów na pokazie Macieja Zienia

Prezentacje nowych kolekcji Macieja Zienia zawsze przyciągają uwagę i stanowią ważne punkty w modowym kalendarzu stolicy. Tym razem projektant przygotował linię zatytułowaną "SET ME FREE", oferującą odważne, niezwykle kobiece i luksusowe formy. Wydarzenie przyciągnęło rzeszę znanych postaci ze świata mody, influencerów oraz celebrytów. Zaproszeni goście z przyjemnością pozowali fotoreporterom, udzielali wywiadów i podziwiali świeże propozycje uznanego twórcy.

Grażyna Szapołowska, Justyna Steczkowska i Ada Fijał zachwycają u Zienia

Uwagę na czerwonym dywanie skupiała na sobie Grażyna Szapołowska. Znana aktorka ponownie udowodniła, że ma doskonałe wyczucie stylu, a jej elegancka stylizacja znakomicie korespondowała z ekskluzywną atmosferą wydarzenia. Od samego początku wzbudzała spore zainteresowanie wśród zgromadzonych dziennikarzy i fotografów.

Obok Szapołowskiej nie można było przejść obojętnie obok Ady Fijał. Artystka, która słynie z niebanalnego podejścia do mody, zdecydowała się na rzucającą się w oczy, żółtą kreację. Jej wygląd szybko stał się jednym z najgorętszych tematów wieczoru.

Na imprezie pojawiła się również Maffashion. Ceniona influencerka postawiła na białą stylizację, która idealnie oddawała jej charakterystyczny, wypracowany przez lata w sieci wizerunek.

Duże zainteresowanie mediów wywołała także Sandra Kubicka. Modelka zachwycała nienagannym wyglądem. Wśród gości bacznie śledzących nowości na wybiegu znalazła się Joanna Horodyńska. Oprócz niej w blasku fleszy pozowała Milena Zdzuj, która coraz częściej gości na branżowych imprezach. Prawdziwą furorę zrobiła natomiast Justyna Steczkowska – wokalistka postawiła na długą, efektowną suknię, w której prezentowała się zjawiskowo.

