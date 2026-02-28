Eurowizja 2026: Ruszyło głosowanie! Polskie preselekcje: jak głosować, gdzie i do kiedy?

70. Konkurs Piosenki Eurowizji 202: kiedy i z kim wystąpi Polska?

70. Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 odbędzie się w Austrii, a konkretniej - w Wiedniu. Koncerty półfinałowe zaplanowano 12 i 14 maja 2026, a finał - 16 maja 2026.

Reprezentacja Polski w efekcie głosowania wylosowała występ na pierwszym półfinale - 12 maja. W wyjątkowo trudnej grupie znalazły się też Ukraina, Finlandia, Portugalia, Grecja, San Marino i najbardziej kontrowersyjny w tym roku - Izrael. Mimo protestów i sprzeciwu wielu artystów organizatorzy nie zdecydowali się na usunięcie reprezentacji Izraela, choć kraj dopuszcza się ludobójstwa i bombardowań w Gazie mimo teoretycznego zawieszenia broni. Holandia, Hiszpania, Irlandia, Słowenia i Islandia wycofały swój udział z powodu udziału Izraela.

70. Konkurs Piosenki Eurowizji 2026: Kiedy poznamy polskiego kandydata?

Polskich finalistów wybrano w tajnym głosowaniu i ogłoszono 14 stycznia. Osiem utworów, które powalczą w polskich klasyfikacjach o wyjazd na Eurowizję do Wiednia to:

Alicja Szemplińska – „Pray” Anastazja Maciąg – „Wild Child” Basia Giewont – „Zimna woda” Jeremi Sikorski – „Cienie przeszłości” Karolina Szczurowska – „Nie bój się” Ola Antoniak – „Don't you try” Piotr Pręgowski – „Parawany tango” Stasiek Kukulski – „This too shall pass”

Wynik polskich preselekcji poznamy 8 marca 2026 roku. Jak i kiedy można głosować?

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026: Jak i kiedy można głosować?

Pierwsze głosowanie - internetowe - wystartowało w sobotę, 28 lutego o godzinie 18. Na polskich kandydatów w preselekcjach do Eurowizji 2026 można głosować przez internet przy użyciu aplikacji mobilnej VOD TVP na podstawie wysłuchania nagrań mp3 i zdjęć kandydatów. Ta część, która jest w tym roku nowością, potrwa do 7 marca do godziny 17.00.

Wtedy nastąpi drugi etap głosowania w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026 - głosowanie SMS. 7 marca na antenie TVP1 widzowie będą mogli zobaczyć wcześniej nagrane i zmontowane we wspólną audycję występy ósemki kandydatów walczących o występ na półfinale w Wiedniu. Ich występy zostaną zarejestrowane 1 marca 2026 roku na scenie studia telewizyjnego Telewizja Polska. Po emisji audycji ruszy głosowanie SMS-owe.

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026: Kiedy poznamy polskiego kandydata?

Wyniki fani Eurowizji poznają kolejnego dnia - 8 marca 2026 roku o godz. 10.00 w programie "Pytanie na Śniadanie", gdzie stacja ogłosi zwycięzcę głosowania - naszego oficjalnego kandydata w konkursie Eurowizji 2026.

Wokół tegorocznego konkursu i preselekcji nie brakuje kontrowersji. Nie chodzi jedynie o Izrael i o to czy w ogóle Polska powinna brać udział w konkursie, ale też pierwsze wybory dokonane przez jury i zmiany w głosowaniu. Jaki ostatecznie będzie efekt tych "nowych" kwalifikacji i wydłużonego głosowania? Dowiemy się 8 marca.

