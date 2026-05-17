Lech Poznań mistrzem Ekstraklasy po Radomiaku. Co zaskoczyło piłkarzy na finiszu sezonu?

Świętowanie mistrzostwa Lecha Poznań w Radomiu

Piłkarze Lecha Poznań po wyjazdowej wygranej z Radomiakiem 3:1 świętowali zdobycie mistrzostwa kraju na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek. Radość była ogromna, a pomocnik Filip Jagiełło podkreślił, że ostatecznie drużyna udowodniła swoją dominację w Polsce po raz drugi z rzędu, pomimo różnorodnych momentów w sezonie ligowym i europejskim.

Jagiełło zaznaczył, że w Radomiu spodziewał się bardzo trudnej przeprawy. Gospodarze żegnali swoją legendę, Leandro, który zakończył sportową karierę, co dodatkowo motywowało ich do walki i nie chcieli, aby przeciwnik triumfował na ich stadionie. Lechici rozpoczęli spotkanie słabo, jednak z czasem rozkręcali się, ostatecznie zasłużenie wygrywając.

"Finalnie pokazaliśmy, że jesteśmy najlepszą drużyną w Polsce" - zaznaczył pomocnik Filip Jagiełło.

Jaki mecz był kluczowy dla Lecha Poznań?

Początek bieżącego sezonu nie był zbyt udany dla Lecha Poznań, co Jagiełło tłumaczył letnią przebudową składu. Kilku zawodników odeszło, a nowi piłkarze dołączyli, co wpłynęło na nie najlepsze zgranie zespołu na początku rozgrywek. Czas jednak działał na korzyść drużyny, która z czasem stała się znacznie silniejsza niż rok wcześniej.

Zdaniem pomocnika kluczowym spotkaniem była wygrana z Rakowem Częstochowa 4:3, która pokazała zdolność drużyny do powrotów do gry, nawet z trudnej sytuacji. Dodatkowo, Lech Poznań prezentował się bardzo dobrze w meczach wyjazdowych, co również przyczyniło się do zdobycia mistrzostwa kraju. Kończący się sezon okazał się niezwykle udany dla 19-letniego obrońcy Wojciecha Mońki, który wywalczył miejsce w podstawowym składzie mimo dużej konkurencji.

Wojciech Mońka: matura i boisko

Wojciech Mońka przyznał, że był wyjątkowo spokojny przed decydującym meczem, czując wewnętrznie, że zwycięstwo jest pewne, mimo presji. Stres, który towarzyszył mu podczas pierwszych spotkań w sezonie, całkowicie zszedł, ustępując miejsca większej pewności siebie i spokojowi w grze na boisku. Obrońca podkreślił również, że jego błąd popełniony w Radomiu w poprzednim sezonie tym razem się odwrócił, ciesząc go z 'odczarowania' tego miejsca.

Młody obrońca, będąc tegorocznym maturzystą, musiał godzić intensywne treningi z obowiązkami szkolnymi, co było wyzwaniem. Stwierdził, że matura z matematyki nie była łatwa, ale porównując ją do meczu z Radomiakiem, to spotkanie na boisku było znacznie trudniejsze i bardziej wymagające. Z powodu meczu z Arką Gdynia, egzamin z języka angielskiego musiał zostać przełożony na późniejszy termin, co świadczy o jego zaangażowaniu w sport.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.