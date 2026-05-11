Taniec z Gwiazdami. Hanna Żudziewicz przyłapana po nocnej imprezie z Gamou Fallem

Przemysław Ofiara
2026-05-11 18:19

Za nami wielki finał osiemnastej edycji uwielbianego przez widzów "Tańca z Gwiazdami". Najważniejsze trofeum wywalczyli wspólnie Hanna Żudziewicz oraz Gamou Fall, co przypieczętowano głośną imprezą trwającą do wczesnego poranka. Choć na parkiecie błyszczał głównie były zawodnik mieszanych sztuk walki, po zakończeniu transmisji fotoreporterzy skupili się na zjawiskowej tancerce. Zachęcamy do zobaczenia galerii pod linkiem.

Autor: Taniec, Maj 2026 / AKPA
  • Zmagania w programie telewizyjnym zakończyły się wielkim triumfem pary, która od razu ruszyła na całonocne świętowanie swojego wielkiego sukcesu.
  • Doświadczona tancerka zachwycała nienaganną prezencją, choć na jej twarzy malowało się wyraźne zmęczenie po wielu godzinach hucznej zabawy.
  • W sieci pojawiły się wyjątkowe zdjęcia dokumentujące kulisy tej szampańskiej nocy pełnej wielkich emocji.

Gwiazdor znany widzom z serialu "Pierwsza miłość" okazał się absolutnym odkryciem tanecznego formatu. Aktor i model udowodnił na parkiecie ogromny talent, choć jego dotychczasowa kariera opierała się na zupełnie innej dyscyplinie. Zamiłowanie do sportów walki zaszczepił w nim ojciec pochodzący z Senegalu. Gamou Fall ma za sobą profesjonalne starcie w klatce, gdzie podczas ósmej gali FAME MMA skutecznie poddał przeciwnika już w drugiej odsłonie pojedynku. Obecnie do swoich sportowych sukcesów śmiało może doliczyć prestiżowe zwycięstwo w programie rozrywkowym.

Hanna Żudziewicz i Gamou Fall po finale Tańca z Gwiazdami

Wielotygodniowe przygotowania na sali treningowej oraz związany z programami na żywo stres odeszły w niepamięć zaraz po ogłoszeniu ostatecznego werdyktu. Triumfatorzy w towarzystwie pozostałych gwiazd i ekipy realizacyjnej przenieśli się na zamkniętą imprezę, gdzie bawili się niemal do samego świtu. Najwięcej spojrzeń przyciągała tego wieczoru Hanna Żudziewicz, która zapisała na swoim koncie już trzecią wygraną w tym tanecznym show. Mimo wyraźnego ubytku sił i opadających ze zmęczenia powiek tancerka wciąż wyglądała oszałamiająco, co skrupulatnie uwiecznili obecni na miejscu fotoreporterzy.

Sukces Żudziewicz u boku gwiazdora FAME MMA

Telewizyjna partnerka Gamou Falla to niezwykle utytułowana profesjonalistka w swojej dziedzinie. Doprowadzenie aktora do pierwszego miejsca stanowi najlepszy dowód jej doskonałych predyspozycji trenerskich oraz wielkiego talentu. Prywatnie mistrzyni parkietu jest związana z tancerzem Jackiem Jeschke i wspólnie wychowują małą córkę Różę. To właśnie rozłąka z rodziną czyni jej pełne zaangażowanie w mordercze treningi tak imponującym osiągnięciem. Po zdobyciu Kryształowej Kuli i zarwanej nocy uczestniczka polsatowskiego formatu może wreszcie zaplanować solidny odpoczynek, a wierni fani mają okazję podziwiać pamiątkowe kadry z wyjątkowego finału.

Gamou Fall ma plany po finale "TzG"
