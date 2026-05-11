Taniec z Gwiazdami. Hanna Żudziewicz przyłapana po nocnej imprezie z Gamou Fallem

Zmagania w programie telewizyjnym zakończyły się wielkim triumfem pary, która od razu ruszyła na całonocne świętowanie swojego wielkiego sukcesu .

. Doświadczona tancerka zachwycała nienaganną prezencją, choć na jej twarzy malowało się wyraźne zmęczenie po wielu godzinach hucznej zabawy.

W sieci pojawiły się wyjątkowe zdjęcia dokumentujące kulisy tej szampańskiej nocy pełnej wielkich emocji.

Gwiazdor znany widzom z serialu "Pierwsza miłość" okazał się absolutnym odkryciem tanecznego formatu. Aktor i model udowodnił na parkiecie ogromny talent, choć jego dotychczasowa kariera opierała się na zupełnie innej dyscyplinie. Zamiłowanie do sportów walki zaszczepił w nim ojciec pochodzący z Senegalu. Gamou Fall ma za sobą profesjonalne starcie w klatce, gdzie podczas ósmej gali FAME MMA skutecznie poddał przeciwnika już w drugiej odsłonie pojedynku. Obecnie do swoich sportowych sukcesów śmiało może doliczyć prestiżowe zwycięstwo w programie rozrywkowym.

Hanna Żudziewicz i Gamou Fall po finale Tańca z Gwiazdami

Wielotygodniowe przygotowania na sali treningowej oraz związany z programami na żywo stres odeszły w niepamięć zaraz po ogłoszeniu ostatecznego werdyktu. Triumfatorzy w towarzystwie pozostałych gwiazd i ekipy realizacyjnej przenieśli się na zamkniętą imprezę, gdzie bawili się niemal do samego świtu. Najwięcej spojrzeń przyciągała tego wieczoru Hanna Żudziewicz, która zapisała na swoim koncie już trzecią wygraną w tym tanecznym show. Mimo wyraźnego ubytku sił i opadających ze zmęczenia powiek tancerka wciąż wyglądała oszałamiająco, co skrupulatnie uwiecznili obecni na miejscu fotoreporterzy.

Sukces Żudziewicz u boku gwiazdora FAME MMA

Telewizyjna partnerka Gamou Falla to niezwykle utytułowana profesjonalistka w swojej dziedzinie. Doprowadzenie aktora do pierwszego miejsca stanowi najlepszy dowód jej doskonałych predyspozycji trenerskich oraz wielkiego talentu. Prywatnie mistrzyni parkietu jest związana z tancerzem Jackiem Jeschke i wspólnie wychowują małą córkę Różę. To właśnie rozłąka z rodziną czyni jej pełne zaangażowanie w mordercze treningi tak imponującym osiągnięciem. Po zdobyciu Kryształowej Kuli i zarwanej nocy uczestniczka polsatowskiego formatu może wreszcie zaplanować solidny odpoczynek, a wierni fani mają okazję podziwiać pamiątkowe kadry z wyjątkowego finału.