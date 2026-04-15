Eryk Moczko i PlanBe o kulisach wspólnego hitu. Wszystko zaczęło się od wspólnego wędkowania

Jak zaczęła się współpraca Eryka Moczko i PlanBe? Połączyło ich wędkarstwo

Choć wielu słuchaczy mogło pomyśleć, że raperzy poznali się dopiero przy pracy nad utworem „Gdy Cię Nie Ma”, ich wspólna historia sięga spotkania na wyjeździe zorganizowanym dla młodych talentów. Eryk Moczko brał w nim udział jako wschodząca gwiazda, a PlanBe pojawił się tam w roli starszego kolegi z branży. Okazało się, że obu twórców połączyła nie tylko muzyka, ale przede wszystkim wspólne hobby, czyli wędkarstwo. Zamiast od razu zamykać się w studio, raperzy spędzili czas na jeżdżeniu po sklepach wędkarskich, co pozwoliło im szybko złapać wspólny język.

Tak, ale w ogóle od czego się zaczęło? Zaczęło się od wędkowania, jakby cały dzień, od razu po prostu wydaje mi się, że złapaliśmy taki przelot. Tak jak zresztą bywa na Młodych Wilkach, jak z tego co ja wspominam, no to jednak z kilkoma ludźmi z całego teamu łapie się po prostu trochę lepszy kontakt. No i po prostu automatycznie od mojego przyjazdu, tak naprawdę od razu wsiedliśmy w furę, zaczęliśmy jeździć po jakichś sklepach wędkarskich, później po prostu hanging out i to się samo po prostu zrodziło, że wieczorem tą samą ekipą wpadliśmy do studia – wspomniał PlanBe w audycji Rap 20 w Radiu Eska.

Efektem tego spontanicznego spotkania był ich pierwszy wspólny numer „Sweet Dreams”, który powstał w ekspresowym tempie. Artyści pracowali nad nim całą noc, a nad ranem, niemal bez spania, nagrali do niego teledysk. Ta naturalna energia sprawiła, że postanowili połączyć siły raz jeszcze, co zaowocowało ich obecnym radiowym hitem.

O czym jest piosenka „Gdy Cię Nie Ma”? Eryk Moczko i PlanBe o swoich partnerkach

Nowy wspólny utwór raperów wyróżnia się na tle współczesnych trendów, które często skupiają się na szybkich i niezobowiązujących relacjach. „Gdy Cię Nie Ma” to w rzeczywistości bardzo osobista historia. Eryk Moczko przyznał, że tekst piosenki opisuje początki znajomości z jego obecną narzeczoną. Raper w swojej zwrotce zawarł dwa punkty widzenia, pokazując, jak z przelotnej znajomości narodziło się poważne uczucie.

Ten numer to jest moja historia poznawania mojej narzeczonej. W sensie moja zwrotka jest o tym, jak poznawałem moją narzeczoną. I to są punkty spojrzenia i mój, i mojej narzeczonej. I ja w tym numerze nawijam trochę jako moja narzeczona i też trochę jako ja. Więc to tak wygląda ta historia. I rzeczywiście na początku gdzieś się nie planowało wielkich ruchów, nie planowało się miłości jakiejś wielkiej. Miała być to raczej przelotna sytuacja, aż w końcu zrodziła się wielka miłość – wyjaśnił Eryk Moczko.

Podobny wątek poruszył PlanBe, który w swojej części utworu skupił się na trudnościach w godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Raper określił to mianem miłosnego trójkąta, w którym znajduje się on, jego narzeczona oraz muzyka. Artyści nie ukrywają, że praca w studio często koliduje z domowymi obowiązkami, co prowadzi do zabawnych, ale i trudnych sytuacji, jak powroty do domu o 6:00 rano zamiast o planowanej 1:00.

Ja oczywiście klasyczny mój problem życiowy poruszam, a raczej problem i błogosławieństwo, czyli po prostu trójkąt, w którym żyję, czyli moja miłość jako moja narzeczona. Oczywiście moja miłość jako muzyka i rozdzielanie się pomiędzy tymi dwiema miłościami sprawia czasami kłopoty, czasami jest oczywiście fajne, więc myślę, że o tym jest ta zwrotka – dodał PlanBe.

Eryk Moczko pisał do PlanBe już w 2017 roku. Długa droga do wspólnego sukcesu

Dla Eryka Moczko współpraca z PlanBe była spełnieniem marzeń z czasów dzieciństwa. Raper przyznał, że słuchał starszego kolegi już lata temu i bardzo zależało mu na tym, by kiedyś wspólnie coś nagrać. Ciekawym odkryciem okazało się to, że Eryk próbował nawiązać kontakt z raperem już w 2017 roku, wysyłając mu swoje pierwsze piosenki w wiadomościach prywatnych na mediach społecznościowych. PlanBe odnalazł te stare wiadomości dopiero niedawno, co pokazuje, jak długą drogę i ciężką pracę wykonał młodszy z artystów, by znaleźć się w obecnym miejscu.

Bardzo bym chciał, żeby ludzie też spojrzeli na twórczość Eryka tak jak ja ją widzę, bo ja ją widzę z perspektywy Eryka, który kiedy otworzyłem DM z nim, kiedy się poznaliśmy właśnie na Młodych Wilkach, zobaczyłem, że on po prostu od 2017 roku wysyłał mi jakieś swoje piosenki do sprawdzania, więc cały czas grindował, cały czas ciężko na to pracował. [...] Absolutnie tak to nie wyglądało w tym przypadku i mam wrażenie, że kto ma wiedzieć, ten wie – skomentował PlanBe.

Eryk Moczko wyznał również, że na początku swojej drogi obawiał się etykiety autora jednego hitu. Po sukcesie wcześniejszych nagrań towarzyszył mu stres, czy uda mu się stworzyć coś jeszcze większego. Obecnie raper pracuje nad całym albumem i zapewnia, że ma w zanadrzu wiele utworów, które mają szansę przebić dotychczasowe osiągnięcia. Artyści planują również dalszą ekspansję swojej muzyki poza granice Polski, ciesząc się z pozytywnego odbioru ich twórczości nawet w tak odległych krajach jak Serbia.

