Tej nocy koniecznie spójrz w niebo. Niebo rozświeci wówczas Księżyc Żniwiarzy. Kiedy obserwować to niecodzienne zjawisko?

Księżyc Żniwiarzy to zjawisko to to pełnia najbliższa równonocy jesiennej, która dawniej wydłużała czas pracy przy zbiorach, pojawiając się na niebie krótko po zachodzie słońca przez kilka wieczorów.

Podczas tej nocy, oprócz Księżyca, obserwatorzy będą mogli dostrzec również Saturna, co uatrakcyjni wieczorną obserwację.

Kiedy w Polsce będzie widoczny Księżyc Żniwiarzy?

Jesienne wieczory mają swój niepowtarzalny klimat. Słońce zachodzi coraz wcześniej, powietrze robi się chłodniejsze, a na niebie pojawia się wrześniowa pełnia. To właśnie ją nazywa się Księżycem Żniwiarzy. Nazwa nie jest przypadkowa - ma związek z tradycyjnym okresem zbiorów, kiedy dodatkowe światło po zachodzie słońca było szczególnie cenne.

Czym właściwie jest Księżyc Żniwiarzy?

Określenie "Księżyc Żniwiarzy" odnosi się do pełni przypadającej najbliżej równonocy jesiennej. Nie jest więc nazwą konkretnego typu Księżyca ani osobnym zjawiskiem astronomicznym. Jest jednak coś, co wyróżnia tę pełnię. W okolicach równonocy kolejne wschody Księżyca następują w północnych szerokościach geograficznych w stosunkowo niewielkich odstępach czasu. W praktyce oznacza to, że przez kilka wieczorów z rzędu jasny Księżyc pojawia się na niebie niedługo po zachodzie Słońca. Dawniej miało to duże znaczenie dla rolników, którzy mogli dłużej pracować przy zbiorach.

Kiedy zobaczymy Księżyc Żniwiarzy w 2026 roku?

W tym roku pełnia Księżyca Żniwiarzy przypadnie 26 września. W Polsce moment pełni nastąpi wieczorem - około godziny 18:49 czasu lokalnego. Nie oznacza to jednak, że tylko jedna noc nadaje się do obserwacji. Warto spoglądać w niebo również podczas wieczorów poprzedzających pełnię i tuż po niej. Księżyc będzie wtedy efektownie prezentował się nad wschodnim horyzontem.

Księżyc i Saturn wspólnie na niebie

Tegoroczna obserwacja może być jeszcze ciekawsza. NASA wskazuje, że 26 września Księżyc Żniwiarzy pojawi się w pobliżu Saturna. Planetę będzie można dostrzec gołym okiem, natomiast znacznie słabszy Neptun będzie wymagał lornetki lub teleskopu. Do obserwacji samego Księżyca nie potrzeba jednak żadnego specjalistycznego sprzętu. Wystarczy wybrać miejsce z możliwie szerokim widokiem na wschodnią część nieba i poczekać, aż zacznie się ściemniać.

Jeśli nie chcesz przegapić tegorocznego Księżyca Żniwiarzy koniecznie spójrz w niebo 26 września. Jeśli pogoda dopisze, warto poświęcić chwilę na wieczorną obserwację - tym bardziej że tej nocy w pobliżu naszego naturalnego satelity znajdzie się Saturn.

9

Quiz. Przysłowia o jesieni. Sprawdź, czy znasz je wszystkie Pytanie 1 z 12 "Gdy zbyt ... jesień trzyma, nagle przyjdzie zima" Krótko Długo Mocno Następne pytanie