Rozbicie grupy przestępczej w województwie kujawsko-pomorskim. Małżeństwo prowadziło klub przez 15 lat

Zatrzymanie liderów grupy przestępczej w województwie kujawsko-pomorskim

Kryminalni z Lublina trafili na ślad przestępczej działalności podczas pracy nad inną sprawą dotyczącą handlu ludźmi. Czynności operacyjne i procesowe prowadzone we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Zamościu pozwoliły ustalić tożsamość osób pokrzywdzonych oraz sprawców. Trop doprowadził funkcjonariuszy do jednej z miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie przez 15 lat funkcjonował klub. Właścicielami lokalu byli 63-letni mężczyzna oraz jego 44-letnia żona, którzy czerpali korzyści z prostytucji innych kobiet.

Milionowe zyski z wieloletniej nielegalnej działalności

Według ustaleń śledczych grupa działała od 2009 do końca 2024 roku. W tym czasie członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mogli osiągnąć korzyści majątkowe przekraczające 5,5 miliona złotych. Jako właściciele klubu małżonkowie zapewniali miejsce do uprawiania prostytucji, nadzorowali pracę kobiet oraz odpowiadali za bezpieczeństwo osób korzystających z lokalu. W toku postępowania prokurator zadecydował o zabezpieczeniu majątkowym mienia podejrzanych na łączną kwotę blisko 2,5 miliona złotych.

Zarzuty handlu ludźmi i tymczasowy areszt

Wśród osób pokrzywdzonych znalazła się 28-latka, wobec której dopuszczono się przestępstwa handlu ludźmi, wykorzystując jej stan bezradności oraz brak miejsca zamieszkania. Główni podejrzani zostali zatrzymani na początku września 2026 roku, przy czym 63-latek wpadł w ręce policji zaraz po powrocie do kraju. Podczas przeszukań mundurowi zabezpieczyli telefony komórkowe, laptopy, dyktafony oraz gotówkę. Małżeństwo usłyszało zarzuty założenia i kierowania grupą przestępczą oraz handlu ludźmi, a sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.

Kolejne osoby podejrzane o udział w grupie

W ramach prowadzonego śledztwa zatrzymano również 4 inne osoby w wieku od 42 do 68 lat, które usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Taki sam zarzut przedstawiono 48-letniemu mężczyźnie, który przebywa obecnie w zakładzie karnym, gdzie odbywa wyrok za inne przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Łącznie zarzuty usłyszało 7 osób. Za przestępstwo handlu ludźmi sprawcom grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl