Narkotyki przejęte przez CBŚP pod nadzorem prokuratury w Szczecinie. 36-latek trafił do aresztu

Przejęcie narkotyków o wartości 1,2 mln złotych

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili działania pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Podczas akcji mundurowi zabezpieczyli łącznie **blisko 25 kilogramów narkotyków**. Wśród przejętych substancji znalazły się między innymi marihuana, kokaina, mefedron oraz MDMA. Szacunkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających wynosi około 1,2 mln złotych. Policjanci uniemożliwili tym samym wprowadzenie tych substancji do obrotu.

Tymczasowy areszt dla 36-letniego Michała O.

W wyniku przeprowadzonych czynności policjanci zatrzymali 36-letniego Michała O. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia mężczyźnie poważnych zarzutów. Podejrzany odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Po przesłuchaniu mężczyzny prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że **Michał O. spędzi w tymczasowym areszcie 3 miesiące**.

Kolejne zatrzymanie podejrzanego w sprawach narkotykowych

Służby informują, że obecna sytuacja nie jest pierwszym kontaktem 36-latka z wymiarem sprawiedliwości w kontekście handlu środkami odurzającymi. W 2023 roku funkcjonariusze CBŚP zatrzymali go w związku z zabezpieczeniem **ponad 38 kilogramów różnych narkotyków** o wartości około 1,3 mln złotych. W miejscu jego ówczesnego pobytu odnaleziono wtedy między innymi amfetaminę, marihuanę, kokainę oraz klofedron. Policjanci podkreślają, że walka z przestępczością narkotykową i rozbijanie struktur zorganizowanych grup pozostaje jednym z ich priorytetowych zadań.

Sprawa ma charakter rozwojowy

Obecnie prowadzone postępowanie w sprawie obrotu znacznymi ilościami środków odurzających wciąż trwa. Śledczy pracujący nad tym przypadkiem zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze CBŚP nie wykluczają, że w najbliższym czasie może dojść do **kolejnych zatrzymań oraz stawiania nowych zarzutów**. Działania te mają na celu całkowite rozpoznanie i rozbicie struktury zajmującej się przemytem i produkcją substancji psychotropowych.

Źródło: Policja.pl