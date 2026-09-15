Transport koni w Myślenicach. Zwierzęta były przewożone w przeładowanym dostawczaku

Kontrola drogowa w Myślenicach ujawniła transport zwierząt

Policjanci ustalili, że trzej obywatele Rumunii prowadzący tam gospodarstwo przyjechali do Polski w celu zakupu koni. Zwierzęta te zamierzali następnie wywieźć za granicę. 38-letni mężczyzna oświadczył, że kupił zwierzęta, jednak nie posiadał przy sobie żadnej umowy ani innego dokumentu, który potwierdzałby ich nabycie. Ze względu na charakter ujawnionych nieprawidłowości oraz fakt, że mężczyźni przebywali w Polsce jedynie czasowo i deklarowali wyjazd z kraju, mundurowi podjęli decyzję o ich zatrzymaniu. Na miejsce wezwano specjalistyczny pojazd, do którego przeładowano dwie klacze oraz ogiera, zapewniając im właściwe warunki przewozu. Konie trafiły na przechowanie do stadniny na terenie powiatu limanowskiego, a samochód dostawczy został odholowany.

Wyrok sądu za znęcanie się nad końmi

Sąd Rejonowy w Myślenicach uznał wszystkich trzech oskarżonych za winnych znęcania się nad trzema dorosłymi końmi zimnokrwistymi. Mężczyźni działali wspólnie i w porozumieniu, wykorzystując do transportu pojazd całkowicie do tego nieprzystosowany. W toku postępowania wskazano na szereg uchybień, takich jak brak dostępu do pożywienia i wody oraz brak elektronicznego świadectwa zdrowia. W samochodzie nie było również odpowiedniej wentylacji, przegród ani barier bocznych. Zwierzęta trzymano na bardzo krótkiej uwięzi, a jednemu z nich związano kopyta, co uniemożliwiało mu swobodne poruszanie się. Każdy z oskarżonych został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat oraz przepadek koni na rzecz Skarbu Państwa.

Policjanci apelują o zgłaszanie podejrzanych transportów

Funkcjonariusze podkreślają, że szybka reakcja na sygnały o nieprawidłowościach w przewozie pozwoliła na przerwanie transportu i przekazanie zwierząt pod właściwą opiekę. Mundurowi zachęcają wszystkich świadków podobnych zdarzeń do niezwłocznego informowania Policji o sytuacjach, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu zwierząt. Każde zgłoszenie dotyczące niewłaściwego sposobu realizacji transportu jest sprawdzane przez odpowiednie służby. Policjanci apelują, aby nie pozostawać obojętnym na los zwierząt przewożonych w nieodpowiednich warunkach. Dzięki współpracy z mieszkańcami możliwe jest skuteczniejsze zwalczanie przestępstw związanych z niewłaściwym traktowaniem inwentarza podczas przewozu.

Źródło: Policja.pl