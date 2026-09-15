Zatrzymanie oszusta we Wrocławiu. 27-latek wypłacał pieniądze z bankomatu przy użyciu kodów

Interwencja policjanta w drodze do pracy

Funkcjonariusz z Wrocławia, który przygotowywał się do rozpoczęcia zmiany, zwrócił uwagę na mężczyznę przebywającego przez dłuższy czas przy urządzeniu do wypłaty gotówki. Podejrzany w trakcie pobytu przy bankomacie cały czas prowadził rozmowę telefoniczną. Policjant postanowił zareagować i sprawdzić, co jest przyczyną takiego zachowania. Mundurowy podjął interwencję oraz wezwał na miejsce wsparcie ze swojej jednostki, aby sprawnie przeprowadzić niezbędne czynności.

Obywatel Ukrainy posiadał blisko 6000 zł

Zatrzymanym okazał się 27-letni obywatel Ukrainy, który w rozmowie z mundurowymi przyznał, że wypłaca pieniądze na polecenie osób trzecich. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli przy nim gotówkę w kwocie prawie 6000 zł. Mężczyzna został zatrzymany, a zebrane przez śledczych dowody pozwoliły na postawienie mu zarzutu oszustwa. Funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze i dokumentację związaną z nielegalnym procederem.

Decyzja o tymczasowym areszcie

W sobotę 12 września 2026 roku na wniosek Prokuratury Rejonowej Wrocław-Psie Pole sąd wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Za udział w oszustwach metodą na kod do bankomatu 27-latkowi grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policja nadal pracuje nad sprawą i próbuje ustalić, jaką rolę w przestępstwie odgrywały inne osoby. Funkcjonariusze niezmiennie apelują do mieszkańców o zachowanie czujności i ograniczone zaufanie przy transakcjach finansowych.

Źródło: Policja.pl