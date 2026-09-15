Kolizja w Międzylesiu. Pijana kierująca uderzyła Roverem w barierę mostu

Interwencja służb ratunkowych na moście w Międzylesiu

Około godziny 19:00 13 września 2026 roku oficer dyżurny policji w Ostródzie otrzymał informację o samochodzie, który uderzył w infrastrukturę drogową w miejscowości Międzylesie. Na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe, które zastały pojazd marki Rover w nietypowym położeniu. Samochód po uderzeniu w bariery ochronne mostu nad kanałem łączącym jezioro Pauzeńskie z jeziorem Szeląg Wielki zatrzymał się tak, że jego przednia część wystawała poza krawędź konstrukcji. Auto częściowo zwisało nad lustrem wody, co stwarzało realne zagrożenie.

Przyczyny zdarzenia i stan trzeźwości 40-latki

Funkcjonariusze ustalili, że za kierownicą siedziała 40-letnia obywatelka Ukrainy mieszkająca na terenie powiatu. Kobieta straciła panowanie nad pojazdem, ponieważ nie dostosowała prędkości do warunków, jakie panowały w tym czasie na drodze. Podczas kontroli policjanci przeprowadzili badanie stanu trzeźwości, które wykazało ponad 1 promil alkoholu w organizmie kierującej. W pojeździe znajdował się także pasażer, ale w wyniku uderzenia w bariery nikt nie odniósł żadnych obrażeń ciała.

Surowe konsekwencje dla nietrzeźwej kierującej

Policjanci na miejscu zdecydowali o zatrzymaniu prawa jazdy 40-latki. Za spowodowanie kolizji drogowej nałoży li na nią mandat karny w kwocie 1100 zł oraz doliczyli 10 punktów karnych. To jednak nie koniec problemów kobiety, ponieważ za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości odpowie teraz przed sądem. Oprócz kar przewidzianych w przepisach prawa karnego funkcjonariusze skierowali wniosek o wydanie decyzji, która może zobowiązać kobietę do powrotu do jej kraju pochodzenia.

Wysoka grzywna dla właściciela pojazdu

Odpowiedzialność za niedzielne zdarzenie poniósł również pasażer Rovera, którym był 30-letni obywatel Gruzji. Jako właściciel samochodu został on ukarany mandatem w wysokości 3000 zł za to, że udostępnił pojazd osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń właściciel lub użytkownik auta nie może dopuścić do kierowania nim przez osobę, która piła wcześniej alkohol lub nie posiada wymaganych uprawnień. Zdarzenie to doprowadziło do zniszczenia barier ochronnych mostu oraz uszkodzenia samochodu, a moment uderzenia został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

Źródło: Policja.pl