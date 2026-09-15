"Hotel Paradise". Porównują Filipa i Nadię do innej pary z show. "Ten sam poziom"

"Hotel Paradise 13" - co wiemy?

13. edycja "Hotelu Paradise" przynosi sporo nowości, które mocno odświeżą dobrze znaną formułę programu. Najważniejszą innowacją jest Rajskie Tableau z 13 zakrytymi kartami - ich ujawnienie w trakcie ceremonii może całkowicie odmienić dotychczasowe sojusze, przy czym kluczowe znaczenie ma karta z numerem 13.

Zupełną nowością na skalę całego show będzie również podwójna obsada w roli gospodyni: początkowo uczestnikom towarzyszyć będzie Klaudia El Dursi, a następnie zastąpi ją Edyta Zając. Zmagania graczy ponowie nagrano w malowniczych plenerach Tajlandii. W programie nie zabraknie stałych, uwielbianych przez widzów elementów – Rajskiej Wyroczni, Puszki Pandory czy emocjonujących pojedynków. Dodatkowo gracze otrzymają szansę na zdobycie pieniędzy jeszcze przed finałem na Ścieżce Lojalności, gdzie do wygrania jest 200 tysięcy złotych.

Afera w Hotelu Paradise 13. Michał p​​rzesadził

"Hotel Paradise 13" - Filip nie ma łatwo

Start 13. sezonu "Hotelu Paradise" okazał się wyjątkowo trudny dla Filipa, który od pierwszych dni tworzył parę z Nadią. Choć oboje nie kryli wzajemnego zainteresowania, w ich relacji szybko pojawiły się liczne spięcia. Zachowanie uczestnika wywołało falę krytyki w sieci – internauci zarzucali mu niekonsekwencję, opryskliwość, a nawet podnosili głosy, że jego wypowiedzi mogły nosić znamiona psychicznego nękania partnerki. Filip próbował odpierać te zarzuty w mediach społecznościowych, tłumacząc, że fragmenty pokazane w telewizji zostały wycięte z kontekstu. Nie zdołało to jednak powstrzymać narastającej fali hejtu, której skali sam zainteresowany się nie spodziewał.

"Hotel Paradise 13": Internauci widzą podobieństwo pary Filip-Nadia do innej

Internauci są zniesmaczeni zachowaniem pary Filip i Nadia. Według nich chłopak wyraźnie bawi się dziewczyną, a ta zauroczona nim wszystko znosi i szybko wraca. Na jednej grupie fanka programu zauważyła podobieństwo do innej, programowej pary.

- Tak samo było między Bartkiem i Adą (Hotel Paradise 8 - przyp.pd). Jedno drugim zauroczone, niszczyli się nawzajem, ale i tak wracali. On chciał mieć ciastko i zjeść ciastko, a ona naiwnie wracała. Na dłuższą metę to nie wyszło, tylko tam reagowali ludzie. W 13. edycji na razie oprócz zachowania Kuby, nie widzę stanowczej reakcji uczestników - napisała jedna z internautek.

Warto dodać też fakt, że w jednym z postów Bartek Pankowski wprost przyznał, że wspiera Filipa w całym tym zamieszaniu.