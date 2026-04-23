Łatwogang uhonorował Łukasza Litewkę podczas transmisji na żywo. Jeszcze wczoraj rozmawiali przez telefon

Łukasz Litewka nie żyje

Wieść o śmierci Łukasza Litewki wstrząsnęła wszystkimi w czwartek, 23 kwietnia. Polityk Lewicy, znany z zaangażowania w akcje dobroczynne, zginął w tragicznym wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Mężczyzna został potrącony przez samochód, jadąc rowerem. Miał zaledwie 36 lat.

Szczegóły: Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat

Litewka od lat angażował się w liczne akcje charytatywne. Nie umknęła mu akcja, którą zapoczątkował Łatwogang. Na swoim profilu na Facebooku zamieścił poruszający wpis, doceniający twórcę.

To co od kilku dni robi youtuber Łatwogang wraz z swoimi gośćmi, zasługuje na uznanie nie tylko z powodów wsparcia finansowego dla dzieci chorych na raka. Niezależnie czy zbiórka skończy się na 5 czy 10 mln, to coś więcej niż tylko pieniądze. To przykład, że się da, że młodzi potrafią wykorzystywać swoją rozpoznawalność i zasięgi do szczytnych celów. Że wystarczy iskra, którą dał Bedoes by inni przystąpili do projektu i można sobie gdybać, że teraz to tam chcę być każdy, że warto się tam pojawić itd., ale nie zmienia to jednego: że to realna pomoc i motywowanie społeczeństwa by głośno rozprawiało się z rakiem. I może tam klną, może czasami jest nietypowo i dziwnie, ale przestańmy oczekiwać od młodych ludzi, by zachowywali się nad wyraz poprawnie, a po prostu pozwólmy im wyrażać siebie, tak jak oni sami czują życie. Bo to ich życie, a nie nasze. W czasach freak fightów, rozpowszechniania patologii i tych idiotycznych konferencji na których głupota bawi się w najlepsze, ten stream i zaangażowanie szczególnie młodych ludzi, jest jak otwarcie okna i powiew świeżego powietrza w cuchnącym, dawno nie otwieranym pokoju zwanym internet - napisał.

Łatwogang dowiedział się o śmierci Litewki

Wczoraj, 22 kwietnia, Łatwoganga odwiedziła Doda. Piosenkarka zatelefonowała między innymi właśnie do posła Litewki, z którym działała na rzecz zwierząt, a on dorzucił swoją cegiełkę do akcji. Twórca internetowy dowiedział się o śmierci polityka z komentarzy na czacie. Zadedykował mu kwotę 7 milionów.

Łatwogang zadedykował Litewce zebraną kwotę

Łatwogang nieustannie prowadzi transmisję live na swoim kanale na YouTubie. Wieść o śmierci Litewki zelektryzowała wszystkich internautów, którzy postanowili poinformować o tym twórcę w komentarzach na czacie. Łatwogang zdecydował się na piękny gest i zadedykował zmarłemu tragicznie politykowi kwotę siedmiu milionów, którą udało się już zebrać. Youtuber podkreślił, że dalsze czynienie dobra to najlepsze, co można aktualnie zrobić. Tym bardziej, że Łukasz Litewka osobiście poparł inicjatywę.

