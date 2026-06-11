Tak Gabriela Muskała zaczynała karierę. Jej talent doceniono na długo przed debiutem na wielkim ekranie

Gabriela Muskała, urodzona 11 czerwca 1969 roku w Kłodzku, swoją artystyczną drogę rozpoczęła na deskach teatru. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, którą ukończyła w 1994 roku. Zanim jednak zyskała dyplom, już odnosiła pierwsze sukcesy. Jeszcze pod koniec lat 80. i na początku 90. zdobywała liczne nagrody za swoje monodramy, takie jak "Lalki, moje ciche siostry" czy "Pani Dobra". Jej talent szybko dostrzegli łódzcy krytycy, przyznając jej nagrodę za najlepszy debiut za rolę Ani w spektaklu "Ania z Zielonego Wzgórza". Choć dziś kojarzona jest głównie z filmem i telewizją, to właśnie teatr był jej pierwszą wielką miłością. Pierwsze kroki przed kamerą stawiała w filmie "Rozmowa z człowiekiem z szafy" z 1993 roku.

AKTORZY, KTÓRZY ZOSTALI PILOTAMI SAMOLOTU

Najważniejsze role Gabrieli Muskały. Tymi kreacjami zapisała się w pamięci widzów

Aktorka od lat jest silnie związana z Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi oraz scenami warszawskimi. Jednak jej działalność artystyczna wykracza daleko poza aktorstwo. Wraz z siostrą, Moniką Muskałą, stworzyła autorski duet "Amanita Muskaria", w ramach którego powstały doceniane sztuki teatralne, m.in. "Podróż do Buenos Aires". To właśnie wszechstronność stała się jej znakiem rozpoznawczym. Widzowie z pewnością pamiętają jej kreacje w takich produkcjach jak:

serial "Londyńczycy", gdzie wcieliła się w Ewę Malec,

serial kryminalny "Paradoks" jako komisarz Monika Piechocka,

poruszający dramat "Moje córki krowy", w którym zagrała Katarzynę,

historyczny fresk "Wołyń" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego.

Prawdziwym przełomem okazał się dla niej film "Fuga". Gabriela Muskała nie tylko zagrała w nim główną rolę kobiety cierpiącej na fugę dysocjacyjną, ale również była autorką scenariusza. Za swoją pracę została nagrodzona Polską Nagrodą Filmową Orzeł w kategorii Odkrycie roku. W ostatnich latach można ją było oglądać w popularnym serialu "Skazana", gdzie stworzyła wyrazistą postać Doroty Wójcik.

Kameleon polskiego kina. Za to pokochali ją widzowie

Gabriela Muskała to aktorka, którą publiczność ceni przede wszystkim za niezwykłą autentyczność i zdolność do głębokiej transformacji. Potrafi zagrać niemal wszystko – od ról komediowych, przez skomplikowane postaci dramatyczne, aż po bohaterki na skraju załamania nerwowego. Jej kreacje są wiarygodne i poruszające, a ona sama nie boi się trudnych i wymagających wyzwań. To talent doceniany nie tylko przez widzów, ale także przez krytyków, czego dowodem jest imponująca lista nagród. Na jej koncie znajdują się między innymi liczne Złote Maski, nagroda za drugoplanową rolę kobiecą na festiwalu w Gdyni za film "Wymyk" czy nagroda za najlepszą rolę kobiecą na festiwalu "Prowincjonalia" za film "Fuga".

Zawsze z klasą. Tak przez lata zmieniała się Gabriela Muskała

Na przestrzeni dekad swojej kariery aktorka przeszła subtelną, lecz zauważalną metamorfozę. Zawsze jednak pozostawała wierna swojemu stylowi, który opiera się na naturalności, elegancji i klasie. Gabriela Muskała unikała krzykliwych stylizacji i medialnego zgiełku, budując swój wizerunek w oparciu o talent i pracę. Choć na potrzeby ról eksperymentowała z wyglądem, fani kojarzą ją przede wszystkim z charakterystyczną, ciemną fryzurą i hipnotyzującym spojrzeniem. Z upływem lat jej uroda nabrała jedynie szlachetności, a aktorka udowadnia, że można dojrzewać z godnością i gracją, zachowując przy tym swój niepowtarzalny styl.

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Życie prywatne Gabrieli Muskały. Strzeże go jak oka w głowie

Aktorka bardzo konsekwentnie chroni swoją prywatność. Przez wiele lat była żoną reżysera Grzegorza Zglińskiego, z którym ma syna Michała, urodzonego w 1998 roku. Ich związek zakończył się rozwodem w 2015 roku. Od 2021 roku media donoszą o jej związku z innym cenionym aktorem, Zbigniewem Zamachowskim. Para rzadko pojawia się razem na oficjalnych wydarzeniach i unika dzielenia się szczegółami swojego życia osobistego, co pokazuje, jak ważna jest dla nich strefa prywatna, z dala od blasku fleszy.

Czym dziś zajmuje się aktorka? Jej kalendarz pęka w szwach

Gabriela Muskała ani na chwilę nie zwalnia tempa i pozostaje jedną z najbardziej aktywnych i rozchwytywanych polskich aktorek. Fani mogli podziwiać jej talent w serialu "Skazana", którego emisja zakończyła się w 2024 roku. W tym samym roku na ekrany wszedł film "Spadek", w którym zagrała jedną z ról. Rok 2025 przyniósł jej kolejne zawodowe wyzwanie – aktorka wcieliła się w podwójną rolę Ewy i Edyty w produkcji serialowej "Aniela". Jej bogata filmografia wciąż się powiększa, co najlepiej dowodzi, że jej kariera ma się znakomicie i z pewnością jeszcze nie raz zaskoczy swoich widzów.