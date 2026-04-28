Edyta Pazura ogoliła głowę dla chorych dzieci. Tak teraz wygląda! Pokazała nagranie

Edyta Pazura bez włosów. Żona aktora wsparła zbiórkę Łatwoganga

Edyta Pazura podjęła odważną decyzję, która błyskawicznie obiegła internet i wywołała lawinę reakcji. W trakcie popularnej transmisji na żywo prowadzonej przez twórcę internetowego o pseudonimie Łatwogang celebrytka pozbyła się swoich długo zapuszczanych włosów. Całe wydarzenie śledziły tysiące internautów, którzy byli pod ogromnym wrażeniem jej determinacji. Akcja streamera słynącego z nietuzinkowych pomysłów miała na celu zebranie środków na leczenie onkologiczne najmłodszych, a kwota na koncie zbiórki rosła w ostatnich dniach w błyskawicznym tempie.

W miniony weekend studio youtubera odwiedził Cezary Pazura wraz ze swoim 14-letnim synem. To właśnie nastolatek w trakcie rozmowy wymieniał wiadomości ze swoją matką i nagle przekazał widzom jej deklarację. Zgodnie z obietnicą, jeśli zbiórka osiągnie pułap 50 milionów złotych, Edyta Pazura zgoli głowę na zero. Kiedy brakująca kwota zasiliła konto fundacji, żona aktora z uśmiechem, choć nie bez lekkiego napięcia, zrzuciła swoje długo zapuszczane pasma. Jej ogromny dystans do siebie spotkał się z falą pozytywnych komentarzy zachwyconych internautów.

Finał charytatywnej akcji przyniósł gigantyczny sukces w postaci zebrania ponad 250 milionów złotych. Niedługo po tym historycznym momencie na instagramowym koncie Edyty Pazury zadebiutowały pierwsze materiały, do których żona aktora pozowała bez włosów. Najpierw celebrytka udostępniła krótki klip związany z jej obowiązkami zawodowymi, a zaraz potem pochwaliła się relacją z zajęć bokserskich. Ubrana w dopasowane, długie, szare legginsy i krótki top sportowy, 38-latka z ogromnym zaangażowaniem uderzała w worek treningowy. Żartobliwy ton tego materiału po raz kolejny udowodnił, że żona aktora ma do siebie spory dystans.

Zaskoczeni internauci mogli podziwiać jej odmieniony wygląd w pełnej krasie. Na opublikowanych kadrach widać było celebrytkę zarówno z całkowicie ogoloną głową, jak i w... czapce.

