To imię oznacza "świętego". W Polsce jest niezwykle rzadkie. W 2025 roku otrzymało je zaledwie 21 chłopców

To rzadkie męskie imię o greckich korzeniach, oznacza "święte imię" lub "ten, którego imię jest święte".

W 2025 roku imię to otrzymało zaledwie 21 chłopców w Polsce, plasując je na 249. pozycji wśród najpopularniejszych form.

Jest to imię o bogatej historii, postrzegane jako wybór dla rodziców szukających klasycznego, ale nieoklepanego imienia, kojarzonego z powagą i inteligencją.

Według danych rejestru PESEL w Polsce największą popularnością cieszą się imiona klasyczne, które głęboko zakorzeniły się w naszej kulturze. Widać to także w najnowszych statystykach, gdyż od kilku lat wśród nowo narodzonych dzieci coraz częściej spotykamy imiona, które niegdyś kojarzyły się z pokoleniem naszych dziadków. Jednak nie wszystkie imiona cieszą się jednakową popularnością. Są formy, które nigdy nie zdobyły uznania w oczach rodziców, i także współcześnie wybierane są niezwykle rzadko. Jednym z takich imion jest Hieronim.

Skąd pochodzi imię Hieronim?

Imię Hieronim wywodzi się z języka greckiego. Powstało od słów hieros, oznaczającego "święty", oraz onyma - "imię". Można więc przyjąć, że Hieronim oznacza "święte imię" lub "ten, którego imię jest święte". Do rozpowszechnienia imienia w Europie przyczynił się przede wszystkim św. Hieronim ze Strydonu, żyjący na przełomie IV i V wieku. Był uczonym, teologiem i tłumaczem Biblii. Jego największym dziełem było przygotowanie łacińskiego przekładu Pisma Świętego, znanego później jako Wulgata. Postać ta sprawiła, że imię Hieronim na stałe zapisało się w tradycji chrześcijańskiej.

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Znaczenie imienia Hieronim

Znaczenie imienia może kojarzyć się z powagą, duchowością i przywiązaniem do wartości. Tradycyjnie Hieronim bywa przedstawiany jako osoba inteligentna, dociekliwa i samodzielna. Nie oznacza to oczywiście, że samo imię determinuje charakter człowieka. Takie przypisywanie cech ma raczej charakter symboliczny i kulturowy. Warto zwrócić uwagę także na brzmienie. Hieronim nie jest imieniem krótkim ani szczególnie miękkim. Ma mocny, wyrazisty charakter, dlatego trudno pomylić je z innym imieniem.

Popularność imienia Hieronim w Polsce

Choć Hieronim posiada bogatą historię, mocne zakorzenienie w tradycji chrześcijańskiej i interesującego patrona w osobie św. Hieronima, to w Polsce pozostaje imieniem stosunkowo rzadkim. Według rejestru danych PESEL imię to w Polsce nosi obecnie 4328 mężczyzn, co plasuje je na odległej, 247. pozycji w rankingu najpopularniejszych męskich form w kraju. Nie jest to więc wybór oczywisty. I właśnie w tym tkwi jego urok. Dla rodziców szukających imienia klasycznego, ale nieoklepanego, Hieronim może być ciekawą alternatywą dla znacznie popularniejszych imion. W 2025 roku imię to otrzymało 21 chłopców, co dało mu 249. pozycję wśród najchętniej wybieranych męskich imion w ubiegłym roku.

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