Dlaczego szyby po myciu mają smugi? Nie zawsze chodzi o płyn do szyb

Idealnie czyste szyby bez smug nie zawsze zależą od tego, jakiego środka używamy, ponieważ na końcowy efekt wpływa znacznie więcej elementów związanych z samym sposobem mycia.

Nawet dobry preparat może nie przynieść oczekiwanego rezultatu, jeśli podczas sprzątania popełniamy drobne błędy, które sprawiają, że na powierzchni pozostają nieestetyczne ślady.

Warto zwrócić uwagę zarówno na akcesoria wykorzystywane podczas mycia, jak i na warunki panujące w pomieszczeniu, ponieważ mogą one znacząco ułatwić albo utrudnić uzyskanie przejrzystych szyb.

Jeśli mimo dokładnego mycia na oknach wciąż pojawiają się smugi i zacieki, zamiast od razu kupować kolejny płyn, warto przyjrzeć się całemu sposobowi wykonywania tej czynności i wprowadzić kilka prostych zmian.

Na wygląd szyby wpływa nie tylko środek czyszczący, ale również temperatura, ilość użytego preparatu, rodzaj wody i przede wszystkim sposób wycierania. Czasami nawet bardzo dobry płyn nie pomoże, jeśli okno jest myte w nieodpowiednich warunkach.

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Zacznij od odpowiedniej ściereczki

Jednym z częstszych powodów powstawania smug jest ściereczka, która zamiast zbierać zabrudzenia, rozprowadza je po powierzchni. Materiał może zawierać pozostałości detergentu, płynu do płukania albo tłuszczu. W efekcie po wyschnięciu na szybie pozostaje cienka warstwa, która odbija światło i tworzy charakterystyczne smugi.

Do mycia szyb najlepiej wykorzystać czystą ściereczkę z mikrofibry przeznaczoną do szkła. Warto również regularnie ją prać i nie stosować przy tym dużej ilości płynu do płukania.

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Znaczenie ma także ilość preparatu. Więcej płynu wcale nie oznacza czystszej szyby. Nadmiar środka może pozostawić na niej warstwę, którą trudno dokładnie usunąć.

Nie myj okien w pełnym słońcu

Drugim problemem może być zbyt wysoka temperatura szyby. Jeżeli słońce mocno nagrzewa okno, woda i detergent wysychają szybciej, zanim zdążysz dokładnie wytrzeć powierzchnię. Wtedy znacznie łatwiej powstają zacieki.

Dlatego najlepiej myć okna w pochmurny dzień albo wtedy, gdy dane okno nie jest bezpośrednio nasłonecznione. Po umyciu warto wytrzeć szybę do sucha, zwracając szczególną uwagę na krawędzie.

Czasem więc problem nie tkwi w płynie, tylko w kilku drobnych błędach podczas samego mycia. Ich wyeliminowanie może sprawić, że szyby będą znacznie bardziej przejrzyste.