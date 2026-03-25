Edyta Górniak zdradziła, co sądzi o AI. "Może być też użyte przeciwko nam"

Edyta Górniak o sztucznej inteligencji

Edyta Górniak wydała ostatnio nowy utwór pod tytułem "Superpower" i z tej okazji pojawiła się w studiu ESKI. W ponadgodzinnej rozmowie z Maksymilianem Kluziewiczem piosenkarka poruszyła wiele ważnych dla niej tematów. Gwiazda wyjaśniła między innymi swoje podejście do mediów społecznościowych oraz sztucznej inteligencji, która zawładnęła światem i dla niektórych jest zabawką lub przydatnym narzędziem, a dla innych jest to przerażający wynalazek. Co sądzi Edyta Górniak? Według piosenkarki nie jest to "koniec świata", ale na pewno duże wyzwanie dla ludzkości.

EDYTA GÓRNIAK: Z JEDNEGO MOGĘ SIĘ CIESZYĆ, NIGDY SIĘ NIE SPRZEDAŁAM

"Sprawdzian dla ludzkości"

Edyta Górniak widzi zagrożenie w AI, ale uważa, że może być pomocne, jeśli będzie wykorzystane z głową. Gwiazda uważa, że jest to sprawdzian dla ludzkości.

AI można użyć, ale może być też użyte przeciwko nam. Musimy się nauczyć, że to jest taka era. Rozwijałam chwilkę ten temat i myślę, że to jest taki sprawdzian dla ludzkości, czy będziemy zniewoleni przez AI, czy my nauczymy się nawigować AI, żeby nam służyło - powiedziała Edyta Górniak.

Edyta Górniak dostrzega zalety w social mediach

Wynalezienie sztucznej inteligencji Edyta Górniak porównała do pojawienia się mediów społecznościowych. Zauważa, że one też zbudzały niepokój, ale są pomocne w wielu sprawach.

Uważam, że social media, platformy społecznościowe mogą bardzo służyć pomocą, kiedy zbiera się np. pieniądze na coś albo kiedy chcemy odkryć bardzo ciekawe rzeczy o historii świata, ale potrafią też nieść bardzo dużo śmieci, bzdur, rozpraszaczy. Więc to jest trochę tak jak z AI teraz - mówiła Edyta Górniak w rozmowie z ESKĄ.