Edyta Górniak wydała piosenkę po 2 latach przerwy. Śpiewa o swoich supermocach

Edyta Górniak wraca z nową muzyką

Edyta Górniak powróciła z nowym materiałem. Ostatnią oryginalną piosenką w jej wykonaniu była ballada "I Remember", która była hołdem dla jej 30-letniej kariery i nawiązywała do jej występu na Konkursie Piosenki Eurowizji. Premiera "I Remember" odbyła się jednak w 2024 roku i od tamtej pory fani czekali na nowości. Co prawda pod koniec 2024 roku ukazała się też płyta "My Favourite Winter", jednak był to orkiestrowy album z nowymi wersjami doskonale znanych kolęd. Oczekiwanie na nowy oryginalny utwór trwało więc prawie 2 lata. Utwór "Superpower" wreszcie jest dostępny. O czym śpiewa Edyta Górniak w najnowszym singlu?

"Superpower" - nowa piosenka Edyty Górniak

W swoim najnowszym singlu Edyta Górniak prezentuje brzmienie, które może zaskoczyć wielu słuchaczy. Artystka wybiera nowoczesną, świeżo brzmiącą produkcję, nie rezygnując przy tym z emocjonalnej głębi i wrażliwości, które od lat są jej znakiem rozpoznawczym. Utwór "Superpower" niesie także istotny przekaz. Jego głównym tematem jest autentyczność oraz siła płynąca z bycia sobą. Jak zaznacza wokalistka, największą wartością człowieka jest szczerość wobec samego siebie i odwaga, by pokazać ją światu.

Edyty Górniak zaśpiewa "Superpower" na żywo

Dla fanów Edyty Górniak jest jeszcze jedna dobra informacja. Piosenkarka zamierza promować swój nowy utwór i już wkrótce wykona go na żywo na wielkiej gali. "Superpower" wybrzmi na rozdaniu nagród On Air Music Awards 2026. Wydarzenie odbędzie się już 9 kwietnia w Hali Spodek w Katowicach. Oprócz Edyty Górniak wystąpią m.in. Zalia, Oskar Cyms, Doda, Maryla Rodowicz, Roxie, Jeremi Sikorski oraz Kuba i Kuba.