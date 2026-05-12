Gwiazdy "Królowej przetrwania" na wielkim reunionie. Odważne stylizacje i niespodziewani goście

Uczestniczki "Królowej przetrwania", ich partnerzy i odważne stylizacje. Zamieszanie po programie

Po zakończeniu nagrań do programu "Królowa przetrwania", producenci zorganizowali specjalny reunion. Chociaż wydarzenie miało mieć spokojny charakter, szybko okazało się, że wzbudziło ogromne emocje. Na eleganckim przyjęciu, gdzie nieustannie błyskały flesze aparatów fotograficznych, pojawiły się bohaterki show. Towarzyszyli im ich życiowi partnerzy, a w niektórych przypadkach również dzieci.

Zobacz też: Burza wokół "Królowej przetrwania". Sypią się skargi do KRRiT! "Spirala brudu i nienawiści"

19

Reunion "Królowej przetrwania": Maja Rutkowski w czarnym kapeluszu, Ilona Felicjańska i Monika Jarosińska

Początek imprezy zwiastował niestandardowe wydarzenie, głównie za sprawą kreacji wybranych przez uczestniczki. Panie zaprezentowały się w odważnych strojach, pełnych wycięć i podkreślających ich figury, zamiast stawiać na klasyczną elegancję.

Uwagę zwracała Natalia Sadowska w mocno dopasowanej, wyciętej kreacji oraz Monika Jarosińska, która założyła tak duży kapelusz, że z trudem utrzymywała go na głowie. Izabela Macudzińska-Borowiak postawiła na białą stylizację, z kolei Dominika Rybak wybrała czerń.

Zobacz też: Dramat Pajączkowskiej na wizji! "Mój ojciec podciął sąsiadce gardło"

Uwagę fotoreporterów przykuła również Dominika Tajner, która pojawiła się w obcisłym kombinezonie z dekoltem obszytym białymi perłami. Maja Rutkowski, podobnie jak Jarosińska, zdecydowała się na duży kapelusz, jednak w kolorze czarnym. Karolina Pajączkowska pozostała wierna swojemu stylowi, prezentując się w bojówkach i dopasowanym topie. Sofi Sivokha wraz z Wojciechem Golą zdecydowali się na bezpieczną klasykę, zakładając czarne stroje.

Impreza miała również charakter rodzinny. Życiowi partnerzy gwiazd programu obserwowali przebieg wydarzeń, a na sali obecne były także pociechy kilku bohaterek reality show.

Zobacz też: Wielka awantura w Królowej Przetrwania. Dominika nie wytrzymała. "Ślinisz cip***"

Sonda Oglądasz program "Królowa przetrwania"? TAK NIE