Eurowizja pojawiła się w "The Floor". Tylko najwięksi miłośnicy konkursu odpowiedzą na wszystko!

Eurowizyjna kategoria w "The Floor"

"The Floor" stało się jednym z najpopularniejszych teleturniejów w polskiej telewizji. W marcu 2026 na antenie TVN wystartował kolejny sezon programu i pojawiły się kategorie, których nie było w poprzednich edycjach. Jedna z nich zainteresuje osoby zainteresowane muzyką. Za eksperta eurowizyjnego uważa się uczestnik Artur. To właśnie on kryje się za tą częścią podłogi. Już w pierwszym odcinku tego sezonu widzowie mogli obserowować zmagania w kategorii Eurowizja. Nawet najwięksi fani konkursu przyznali, że jeśli ten poziom zostanie utrzymany w kolejnych odcinkach, to osobom niezainteresowanym Eurowizją będzie bardzo trudno wygrać konkurencję. Jak zadanie wyglądało w pierwszym odcinku?

ZOBACZ TAKŻE: Alicja Szemplińska trenuje z Ewą Chodakowską. Trwają przygotowania przed Eurowizją 2026

POLSKIE PRESELEKCJE DO EUROWIZJI 2026 TO BYŁ DRAMAT

Steczkowska, Loreen, a nawet... KAJ

W konkurencji eurowizyjnej w "The Floor" zmierzyli się Artur i Jonasz. Uczestnicy musieli podać nazwisko artysty lub nazwę zespołu z Konkursu Piosenki Eurowizji na podstawie tytułu piosenki, roku oraz kraju. Niektóre były oczywiste, ale pojawiły się też trudniejsze przykłady. W "The Floor" wspomniano o następujących występach z Eurowizji:

Polska - 2025 - "Gaja" (poprawna odpowiedź: Justyna Steczkowska )

) Szwecja - 2012 - "Euphoria" (poprawna odpowiedź: Loreen )

) Szwecja - 2023 - "Tattoo" (poprawna odpowiedź: Loreen )

) Polska - 1994 - "To nie ja" (poprawna odpowiedź: Edyta Górniak )

) Szwecja - 1974 - "Waterloo" (poprawna odpowiedź: ABBA )

) Polska - 2023 - "Solo" (poprawna odpowiedź: Blanka )

) Włochy - 2021 - "Zitti e Buoni" (poprawna odpowiedź: Maneskin )

) Estonia - 2025 - "Espresso Macchiato" (poprawna odpowiedź: Tommy Cash )

) Holandia - 2019 - "Arcade" (poprawna odpowiedź: Duncan Laurence )

) Austria - 2025 - "Wasted Love" (poprawna odpowiedź: JJ )

) Ukraina - 2007 - "Dancing Lasha Tombai" (poprawna odpowiedź: Verka Serduchka )

) Austria - 2014 - "Rise Like a Phoenix" (poprawna odpowiedź: Conchita Wurst )

) Szwecja - 2025 - "Bara Bada Bastu" (poprawna odpowiedź: KAJ)

Konkurencję wygrał Artur, który na razie może być siebie zadowolony, ponieważ Eurowizja to jego kategoria.