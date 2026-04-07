Edyta Górniak rezygnuje z występu na On Air Music Awards. Podała konkretny powód

Edyta Górniak nie wystąpi na On Air Music Awards

Od kilku tygodni media spekulowały o występie artystki podczas festiwalu On Air Music Awards. Nazwisko piosenkarki znajdowało się w oficjalnym programie imprezy, a sympatycy liczyli na imponujące widowisko muzyczne. Niestety, najnowsze oficjalne komunikaty ostatecznie potwierdziły, że gwiazda nie pojawi się na scenie. Powodem tej trudnej decyzji jest pogorszony stan zdrowia, zmuszający wokalistkę do dłuższego odpoczynku oraz drastycznego ograniczenia aktywności fizycznej.

Stan zdrowia Edyty Górniak uniemożliwia koncert na żywo

Za pośrednictwem relacji na InstaStories wokalistka przyznała, że rezygnacja z koncertu przyszła jej z trudem. Gwiazda od wielu lat stawia na najwyższą jakość występów wokalnych. Jej sympatycy cenią sobie przede wszystkim autentyczność oraz potężny ładunek emocjonalny, który towarzyszy każdemu spotkaniu z artystką na żywo. Organizatorzy rozważali opcję koncertu z wykorzystaniem pełnego playbacku, jednak piosenkarka natychmiast odrzuciła taką możliwość. Udawanie śpiewu z taśmy całkowicie mija się z jej obecną wizją sceniczną i wymaganiami artystycznymi.

KOCHANI, Z OGROMNYM SMUTKIEM JESTEM ZMUSZONA PRZEKAZAĆ WAM INFORMACJĘ, ŻE NIE BĘDĘ MOGŁA WYSTĄPIĆ PODCZAS CZWARTKOWEGO KONCERTU W RAMACH FESTIWALU ON AIR. DECYZJA TA PODYKTOWANA JEST WZGLĘDAMI ZDROWOTNYMI, KTÓRE NIESTETY UNIEMOŻLIWIAJĄ MI WYSTĘP W TAKIEJ FORMIE, JAKIEJ OCZEKUJĘ OD SIEBIE I NA JAKĄ ZASŁUGUJECIE W OBECNEJ SYTUACJI MOGŁABYM POJAWIĆ SIĘ NA SCENIE JEDYNIE W PEŁNYM PLAYBACKU, CO BYŁOBY ABSOLUTNIE NAJGORSZE DLA MNIE W PRZYPADKU PREMIEROWEGO WYKONANIA NOWEGO SINGLA „SUPERPOWER", NA KTÓREGO PREMIERĘ TAK DŁUGO CZEKALIŚMY I KTÓRY JEST DLA MNIE NIEZWYKLE WAŻNY. BYWAŁY RÓŻNE OKOLICZNOŚCI I WARUNKI W PRZESZŁOŚCI, ALE FILMEM I SINGLEM OTWORZYŁAM NOWY ROZDZIAŁ I CHCĘ JUŻ TYLKO DZIELIĆ SIĘ Z WAMI MUZYKĄ NA ŻYWO, KIEDY MOGĘ MIEĆ SZCZERY KONTAKT Z PUBLICZNOŚCIĄ I MNOŻYĆ PIĘKNE EMOCJE. W TEJ CHWILI JEST TO NIEMOŻLIWE - czytamy we wpisie Edyty Górniak.

Krok podjęty przez artystkę udowadnia jej dojrzałe i profesjonalne podejście zarówno do publiczności, jak i organizatorów wydarzenia. Obecnie bezwzględnym priorytetem dla piosenkarki pozostaje powrót do pełni sił fizycznych. Miłośnicy talentu wokalistki z całego kraju z pewnością okażą jej wsparcie w tym wymagającym czasie i będą życzyć szybkiego wznowienia aktywności koncertowej.

DZIĘKUJĘ WAM ZA ZROZUMIENIE. WRACAM DO ZDROWIA I WRACAM DO WAS JAK NAJSZYBCIEJ, BO JA TAKŻE BARDZO CZEKAM TEGO SPOTKANIA. TRZYMAM KCIUKI ZA WSZYSTKICH ARTYSTÓW I ŻYCZĘ WSZYSTKIM WSPANIAŁEJ ZABAWY. całuję mocno EDI - napisała w sieci Edyta.