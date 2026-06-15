Historyczny triumf New York Knicks w NBA. Mistrzowska feta zamieniła się w chaos

Świętowanie zakończyło się starciami z policją

Tłumy sympatyków koszykówki zablokowały nowojorskie ulice na wiele godzin, paraliżując całkowicie ruch drogowy. Agresywni uczestnicy nocnego zgromadzenia celowo niszczyli zaparkowane samochody, odpalali środki pirotechniczne oraz wspinali się na elementy infrastruktury miejskiej. W trakcie pacyfikowania tłumu funkcjonariusze policji aresztowali aż 63 osoby, a dziesięciu mundurowych odniosło obrażenia fizyczne. Zatrzymani chuligani będą odpowiadać przed sądem między innymi za napaść na stróżów prawa, posiadanie nielegalnej broni oraz dewastację mienia publicznego.

Według informacji przekazanych przez stację ABC, wandalizm przybrał bardzo niebezpieczną formę, gdy użyto kijów baseballowych. Agresorzy uszkodzili w ten sposób pięć szkolnych autobusów, które przewoziły kibiców na trwające w tym samym czasie piłkarskie mistrzostwa świata. Z powodu celowego podpalenia jeden z pojazdów doszczętnie spłonął w ścisłym centrum miasta, niedaleko kluczowego terminalu Port Authority przy 42. ulicy. Niekontrolowane wybuchy złości doprowadziły do gigantycznych strat materialnych w tej części metropolii.

Kiedy odbędzie się oficjalna parada mistrzowska?

W trakcie nocnych zamieszek na skrzyżowaniu 43. ulicy i Broadwayu doszło do niebezpiecznej strzelaniny, w której poszkodowany został nastolatek. Siedemnastoletni chłopak został postrzelony w stopę, a z powodu zablokowanych dróg policjanci musieli samodzielnie przetransportować ranną ofiarę do najbliższej placówki szpitalnej. Służby natychmiast zabezpieczyły broń palną i zatrzymały na miejscu trzy osoby powiązane z tym zdarzeniem. Dodatkowo nowojorskie służby ratunkowe odnotowały aż cztery niezależne przypadki pchnięcia ostrym nożem.

Pomimo niebezpiecznych incydentów burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani zapowiedział uroczyste obchody zdobycia tytułu koszykarskiego. Tradycyjna mistrzowska parada z konfetti przejdzie w czwartek nowojorskim Broadwayem, podążając słynną trasą Canyon of Heroes. Przed budynkiem miejskiego ratusza zawodnicy otrzymają z rąk burmistrza symboliczne klucze do miasta w ramach oficjalnego podziękowania. Aby uświetnić ten wielki sportowy sukces, wybrane wieżowce zostaną podświetlone na niebiesko i pomarańczowo, czyli w oficjalnych barwach klubu.