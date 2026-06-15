Ranking WTA. Która polska tenisistka zaliczyła największy awans?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-15 8:15

Magda Linette zanotowała wyraźny awans w najnowszym zestawieniu po udanym występie w Holandii. Światowy ranking WTA wciąż przynosi stabilną, trzecią pozycję dla Igi Świątek. Zobacz, jak prezentują się inne polskie tenisistki oraz kto aktualnie zajmuje fotel liderki całego zestawienia.

Ranking WTA. Która polska.jpg
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Rakieta tenisistki uderzająca w piłkę na korcie ziemnym, spod której odpryskuje mączka.

Jak wygląda najnowszy światowy ranking WTA?

Magda Linette dotarła do półfinału turnieju WTA 250 na kortach w ‘s-Hertogenbosch. Dzięki temu dobremu rezultatowi polska tenisistka awansowała z 60. na 48. miejsce w zestawieniu. Iga Świątek niezmiennie zajmuje trzecią lokatę. Na czele klasyfikacji wciąż pozostaje zawodniczka z Białorusi, Aryna Sabalenka.

Wśród reprezentantek Polski wyżej od Linette znajduje się finalistka French Open Maja Chwalińska, która utrzymała 21. pozycję. Niewielki spadek zaliczyła Magdalena Fręch, która osunęła się z 43. na 45. miejsce w zestawieniu. Największym progresem wśród Biało-Czerwonych może pochwalić się Katarzyna Kawa, która wygrała turniej rangi WTA 125 w Modenie.

Które miejsce w zestawieniu The Race zajmują Polki?

Dzięki triumfowi we Włoszech, pochodząca z Krynicy-Zdroju Katarzyna Kawa przesunęła się ze 143. na 120. lokatę. W czołowej dziesiątce całego rankingu odnotowano zaledwie jedną roszadę. Mistrzyni French Open, Rosjanka Mirra Andriejewa, awansowała na 5. pozycję, wyprzedzając Amerykankę Amandę Anisimovą. Andriejewa przewodzi również innej kluczowej klasyfikacji.

W rankingu The Race, który uwzględnia jedynie tegoroczne wyniki i wyłania osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Andriejewa prowadzi z dorobkiem 4928 punktów. Iga Świątek zgromadziła do tej pory 1823 punkty i nadal zajmuje 11. miejsce. Z kolei Maja Chwalińska ma na swoim koncie 1454 punkty i zaliczyła spadek na 15. pozycję.