Ranking WTA. Która polska tenisistka zaliczyła największy awans?

Jak wygląda najnowszy światowy ranking WTA?

Magda Linette dotarła do półfinału turnieju WTA 250 na kortach w ‘s-Hertogenbosch. Dzięki temu dobremu rezultatowi polska tenisistka awansowała z 60. na 48. miejsce w zestawieniu. Iga Świątek niezmiennie zajmuje trzecią lokatę. Na czele klasyfikacji wciąż pozostaje zawodniczka z Białorusi, Aryna Sabalenka.

Wśród reprezentantek Polski wyżej od Linette znajduje się finalistka French Open Maja Chwalińska, która utrzymała 21. pozycję. Niewielki spadek zaliczyła Magdalena Fręch, która osunęła się z 43. na 45. miejsce w zestawieniu. Największym progresem wśród Biało-Czerwonych może pochwalić się Katarzyna Kawa, która wygrała turniej rangi WTA 125 w Modenie.

Które miejsce w zestawieniu The Race zajmują Polki?

Dzięki triumfowi we Włoszech, pochodząca z Krynicy-Zdroju Katarzyna Kawa przesunęła się ze 143. na 120. lokatę. W czołowej dziesiątce całego rankingu odnotowano zaledwie jedną roszadę. Mistrzyni French Open, Rosjanka Mirra Andriejewa, awansowała na 5. pozycję, wyprzedzając Amerykankę Amandę Anisimovą. Andriejewa przewodzi również innej kluczowej klasyfikacji.

W rankingu The Race, który uwzględnia jedynie tegoroczne wyniki i wyłania osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Andriejewa prowadzi z dorobkiem 4928 punktów. Iga Świątek zgromadziła do tej pory 1823 punkty i nadal zajmuje 11. miejsce. Z kolei Maja Chwalińska ma na swoim koncie 1454 punkty i zaliczyła spadek na 15. pozycję.