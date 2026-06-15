Ranking WTA i pozycja Aryny Sabalenki. Kto jest na szczycie wszech czasów?

Sabalenka pnie się w historycznym zestawieniu

Białoruska tenisistka Aryna Sabalenka utrzymuje pozycję liderki w najnowszym notowaniu światowym. Od 21 października 2024 roku zawodniczka nieprzerwanie zajmuje pierwsze miejsce w tenisowej hierarchii. W poniedziałek rozpoczęła łącznie swój dziewięćdziesiąty piąty tydzień na czele tej prestiżowej listy. W klasyfikacji zawodniczek najdłużej otwierających światowe zestawienie plasuje się obecnie na jedenastej lokacie.

Zbliża się tym samym do wyprzedzenia kolejnych legend kobiecego sportu. Aby dogonić dziesiątą w tym elitarnym gronie Amerykankę Lindsay Davenport, Białorusinka potrzebuje zaledwie trzech tygodni ciągłego prowadzenia. Utrzymanie obecnej formy może jej zapewnić szybki awans do czołowej dziesiątki wszech czasów. Zmiany na szczycie tenisowej klasyfikacji od lat wzbudzają ogromne emocje wśród kibiców na całym świecie.

Jak wygląda sytuacja Igi Świątek?

Polska tenisistka z Raszyna zatrzymała się na liczbie stu dwudziestu pięciu tygodni w roli rakiety numer jeden na świecie. Ten doskonały wynik pozwala 25-letniej zawodniczce na zajmowanie siódmego miejsca w zaszczytnej klasyfikacji wszech czasów. Jako pierwsza Polka w historii zadebiutowała ona na szczycie 4 kwietnia 2022 roku. Zastąpiła wtedy Australijkę Ashleigh Barty, która kilka tygodni wcześniej postanowiła definitywnie zakończyć sportową karierę.

Nasza reprezentantka utrzymała pierwsze prowadzenie przez siedemdziesiąt pięć tygodni, aż do 11 września 2023 roku, kiedy wyprzedziła ją Sabalenka. Po zaledwie ośmiu tygodniach Polka wróciła na szczyt, by nieprzerwanie królować w rankingu przez kolejnych pięćdziesiąt notowań. Samo zestawienie prowadzone jest od 3 listopada 1975 roku przez organizację Women’s Tennis Association. Absolutną rekordzistką pod względem długości prowadzenia pozostaje Niemka Steffi Graf z wynikiem trzystu siedemdziesięciu siedmiu tygodni.