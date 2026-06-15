Lamine Yamal zagra na mistrzostwach świata 2026. Zaskakujący plan selekcjonera Hiszpanii

Lamine Yamal wraca po ciężkiej kontuzji udowej

Utalentowany hiszpański skrzydłowy pauzował w rozgrywkach piłkarskich nieprzerwanie od kwietnia bieżącego roku. Wówczas doznał niebezpiecznego naderwania ścięgna udowego podczas wykonywania rzutu karnego w ligowym spotkaniu Barcelony z Celtą Vigo. Długa rehabilitacja zawodnika wywoływała ogromny niepokój wśród sympatyków drużyny narodowej z Półwyspu Iberyjskiego. Sztab medyczny kadry włożył olbrzymi wysiłek w przygotowanie piłkarza do najważniejszej imprezy czterolecia. Ostatecznie trudny proces leczenia przebiegł zgodnie z harmonogramem, pozwalając na powrót do pełnych treningów.

Szkoleniowiec Luis de la Fuente oficjalnie potwierdził odzyskanie sił przez zawodnika przed poniedziałkowym starciem. Mimo pozytywnych diagnoz lekarskich zapadła decyzja o oszczędzaniu rekonwalescenta od pierwszych minut spotkania przeciwko Republice Zielonego Przylądka. Podobny los czeka również dwóch innych powracających do sprawności piłkarzy, czyli Victora Munoza oraz Nico Williamsa. Ich ewentualne pojawienie się na boisku zostanie podyktowane wyłącznie aktualnym zapotrzebowaniem taktycznym oraz bieżącym wynikiem na tablicy świetlnej. Rozsądne zarządzanie siłami kluczowych graczy ma zagwarantować zespołowi optymalną dyspozycję w kolejnych fazach turnieju.

- Wszystko z nim w porządku, wyzdrowiał na czas, tak jak się spodziewaliśmy – powiedział De la Fuente na konferencji prasowej w niedzielę.

- Wszyscy kontuzjowani zawodnicy wyzdrowieli i są gotowi do gry, ale Lamine, Victor (Munoz) i Nico (Williams) nie zagrają w wyjściowym składzie, a ich czas gry będzie zależał od rozwoju sytuacji - wyjaśnił selekcjoner.

Czy Hiszpania udźwignie dużą presję faworyta mistrzostw?

Drużyna narodowa Hiszpanii jest powszechnie zaliczana do ścisłego grona głównych kandydatów do wygrania tegorocznych mistrzostw świata. Selekcjoner hiszpańskiej kadry stanowczo przestrzega jednak swoich podopiecznych przed nadmierną pewnością siebie i lekceważeniem niżej notowanych przeciwników. Trener otwarcie przypomina, że samo miano pretendenta do złotego medalu nie gwarantuje żadnych sukcesów na światowych boiskach. Kluczowym elementem będzie zachowanie pełnej koncentracji i unikanie błędów podczas inauguracyjnego pojedynku. Odpowiednie, zwycięskie wejście w turniej z pewnością ułatwi zawodnikom realizację narzuconych przed imprezą celów.

Atmosferę wokół zgrupowania podgrzewają również medialne doniesienia o potencjalnych zmianach barw klubowych przez poszczególnych graczy. Dziennikarze szeroko rozpisują się o możliwym transferze lewego obrońcy Marca Cucurelli z londyńskiej Chelsea do Realu Madryt. Luis de la Fuente całkowicie wykluczył negatywny wpływ tych głośnych spekulacji na wewnętrzną harmonię całego zespołu. Szkoleniowiec doskonale zna defensora, współpracując z nim nieprzerwanie od czasów juniorskich w kategoriach młodzieżowych. Doświadczony obrońca wielokrotnie udowadniał swoją niesamowitą odporność psychiczną w najbardziej wymagających momentach profesjonalnej kariery.

- To po prostu oznacza, że nasze poprzednie występy zostały docenione przez osoby z zewnątrz, które wymieniały nas w gronie kandydatów do tytułu. Faworytów jest wielu, a mistrz tylko jeden. Nie ma pewności, że faworyt wygra finał, a „underdogi” również mają swoje zadania – powiedział.

- Powinniśmy spokojnie rozpocząć rywalizację, a zwycięstwo w meczu otwarcia z pewnością położy podwaliny pod kolejne występy. Taka impreza nie pozostawia miejsca na błędy. Dlatego pierwsze spotkanie jest kluczowe, zarówno pod względem taktycznym, jak i mentalnym – uzupełnił.