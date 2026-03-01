Ekstraklasa: Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Radomiak Radom. Kto zdobył decydujące bramki?

Bruk-Bet Termalica – Radomiak Radom: Wynik meczu 1:1

Mecz pomiędzy Bruk-Bet Termalicą Nieciecza a Radomiakiem Radom zakończył się remisem 1:1, bez zwycięzcy w tym roku dla obu drużyn. Bramki dla zespołów zdobyli Rafał Kurzawa dla gospodarzy w 65. minucie oraz Abdoul Tapsoba dla gości w 68. minucie spotkania. Sędzią tego pojedynku, który zgromadził 3 874 widzów, był Łukasz Kuźma z Białegostoku.

Gospodarze, zajmujący ostatnie miejsce w tabeli, postrzegali ten mecz jako jedną z ostatnich szans na skuteczne włączenie się do walki o utrzymanie w Ekstraklasie. Radomiak Radom przystąpił do gry z licznymi osłabieniami w środkowej linii, spowodowanymi absencjami Rafała Wolskiego, Christosa Donisa, Michała Kaputa (za żółte kartki), Elvesa Balde (za czerwoną kartkę) oraz kontuzją Roberto Alvesa.

Jak przebiegał mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza z Radomiakiem?

Początek spotkania należał do gości, którzy stwarzali groźniejsze sytuacje, jednak Adrian Chovan, bramkarz Bruk-Betu, skutecznie powstrzymywał ataki Capity i Vasco Lopesa. Gospodarze odpowiedzieli dopiero w 20. minucie, lecz strzały Bartosza Kopacza i Arkadiusza Kasperkiewicza zostały zablokowane po zamieszaniu w polu karnym Radomiaka. W 25. minucie Chovan ponownie uratował swój zespół, broniąc strzał głową Mauridesa, a następnie jego dobitkę nogami.

Siedem minut później Bruk-Bet miał świetną okazję, gdy po podaniu Rafała Kurzawy, Radu Boboc wpadł w pole karne, ale zamiast strzelać, zdecydował się na podanie, którego nie dosięgnęli Kamil Zapolnik i Morgan Fassbender. Po przerwie mecz toczył się w podobnym rytmie, z Bruk-Betem szukającym szans po stałych fragmentach, a Radomiakiem próbującym ataków pozycyjnych. Po błędzie Filipa Majchrowicza, Rafał Kurzawa precyzyjnym strzałem z 20 metrów pokonał bramkarza, zdobywając swojego trzeciego gola w sezonie. Radomiak szybko wyrównał za sprawą Abdoula Tapsoby, który wykorzystał podanie Zie Ouattary. Końcówka meczu obfitowała w dalsze okazje, w tym strzał Grzesika w słupek i obronę Majchrowicza po uderzeniu Macieja Ambrosiewicza. To czwarte spotkanie tych drużyn w Ekstraklasie i każda z nich zakończyła się remisem 1:1.

