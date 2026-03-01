Kontuzja Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Jak poważne jest złamanie kości oczodołu?

Poważna kontuzja Lewandowskiego po meczu z Villarreal

Robert Lewandowski doznał poważnej kontuzji podczas sobotniego meczu 26. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy, w którym Barcelona mierzyła się z drużyną Villarreal. Polski napastnik pojawił się na boisku w 67. minucie spotkania, znacząco wpływając na jego końcowy wynik. W doliczonym czasie gry Lewandowski **ustalił rezultat na 4:1** dla katalońskiego klubu. Wcześniej trzy bramki dla zwycięskiej drużyny zdobył Lamine Yamal, demonstrując swoje umiejętności.

Zwycięstwo nad Villarrealem było dwudziestym pierwszym triumfem „Dumy Katalonii” w bieżącym sezonie, co umocniło jej pozycję lidera tabeli. Barcelona zgromadziła **64 punkty w lidze hiszpańskiej**, utrzymując przewagę nad głównym rywalem. Real Madryt, zajmujący drugie miejsce, ma cztery punkty mniej, a swój mecz z Getafe rozegra w poniedziałek, próbując zmniejszyć dystans do lidera.

Jak kontuzja Lewandowskiego wpłynie na Puchar Króla?

Sytuacja Barcelony przedstawia się znacznie mniej korzystnie w rozgrywkach Pucharu Króla, gdzie zespół mierzy się z wymagającym rywalem, Atletico Madryt. Pierwsze starcie półfinałowe, rozegrane w Madrycie, zakończyło się wyraźną porażką katalońskiej drużyny, **przegrywając 0:4**. Taki wynik stawia Barcelonę w trudnej pozycji przed rewanżowym spotkaniem, które jest kluczowe dla ich szans na awans do finału.

Kontuzja Roberta Lewandowskiego dodatkowo komplikuje plany trenera Xaviego, zwłaszcza przed tak istotnym meczem. Polski napastnik został **wykluczony z udziału we wtorkowym spotkaniu** z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla, co stanowi znaczące osłabienie siły ofensywnej zespołu. Brak kluczowego zawodnika w tak ważnej fazie turnieju może mieć istotny wpływ na finalny rezultat dwumeczu.

