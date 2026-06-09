Dorota Szelągowska zakończyła remont willi w Hiszpanii. Wnętrza robią gigantyczne wrażenie

Koniec prac budowlanych. Dorota Szelągowska zachwyca willą na Costa del Sol

Obserwatorzy znanej projektantki od wielu miesięcy obserwowali proces odnawiania hiszpańskiej posiadłości. Dorota Szelągowska nabyła willę na słonecznym wybrzeżu Costa del Sol, aby stworzyć tam oazę spokoju w typowo śródziemnomorskim stylu. Budynek potrzebował niezwykle zaawansowanego remontu, ale prezenterka od samego początku dostrzegała w nim wielki potencjał. Prace budowlane przeciągały się w czasie, a stała obecność fachowców oraz pył i gruz stanowiły ogromne wyzwanie dla gwiazdy telewizji. Zakończenie trudnego etapu i ostateczna metamorfoza wydają się już jednak w pełni zrealizowane.

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Wnętrza hiszpańskiego domu Doroty Szelągowskiej. Nagranie wywołało poruszenie

Prezenterka zamieściła w sieci specjalny materiał wideo, który błyskawicznie spotkał się z ogromnym odzewem ze strony użytkowników. Dorota Szelągowska postanowiła zestawić stare kadry z okresu najbardziej intensywnych prac budowlanych z całkowicie wykończonymi już pomieszczeniami. Ta wizualna przemiana okazała się dla wielu widzów wręcz niewiarygodna.

Uwagę przykuwa przede wszystkim potężny łuk architektoniczny, który dzieli przestrzeń na osobne strefy funkcjonalne. Element ten prezentuje się obecnie bardzo stylowo, nadając całemu budynkowi niepowtarzalnego klimatu. Oglądający mogą łatwo dostrzec, że jeszcze kilka tygodni temu w tym konkretnym punkcie leżały jedynie narzędzia, odpady budowlane i grube warstwy zanieczyszczeń.

Tuż za wspomnianym łukiem zlokalizowana jest jadalnia, która błyskawicznie przyciąga spojrzenia. Harmonijną całość tworzy tam duży drewniany stół, bardzo nowoczesne fotele oraz elegancka komoda. We wnętrzu tego mebla wyeksponowano zbiory książek, ceramikę oraz inne drobne ozdoby, co nadało pomieszczeniu domowego ciepła. W projekcie pojawiły się również odważniejsze elementy dekoracyjne. Wzrok przyciągają zwłaszcza oryginalne klosze lamp w jasnoróżowym odcieniu wiszące bezpośrednio nad stołem, które skutecznie przełamują monotonię barw i wnoszą powiew świeżości. Kuchnia wypada równie imponująco, gdzie jasna zabudowa świetnie komponuje się z elementami z drewna i mocno akcentowaną podłogą stanowiącą bazę całego układu.

Opublikowany przez gwiazdę film natychmiast wygenerował olbrzymią falę pozytywnych reakcji. Użytkownicy internetu bardzo chętnie zostawiali pochlebne słowa, doceniając finalny wygląd wyremontowanej nieruchomości. Głos w dyskusji zabrali również inni celebryci i znajomi prezenterki z polskiego świata rozrywki, którzy zgodnie uznali projekt za wielki sukces. Każdy przyznał, że efekty tej wielomiesięcznej pracy po prostu zwalają z nóg.

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