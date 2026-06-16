Donatan staje w obronie Skolima i kpi z państwowych dopłat dla artystów

Znany z przeboju „My, Słowianie” producent zaprezentował niedawno wspólny utwór ze Skolimem i odniósł się do kwestii świadczeń emerytalnych dla gwiazd. Zrobił to w bardzo ironicznym stylu poprzez film opublikowany na Instagramie. Twórca zaprezentował na nagraniu własne auto oraz pojazd swojego muzycznego partnera, a następnie podzielił się osobliwym pomysłem na dofinansowanie krajowych artystów.

Donatan komentuje zamieszanie wokół Skolima i wsparcia dla artystów

Sonda Czy Skolim powinien jechać na Eurowizję? Tak, powinien jechać Nie, według mnie powinien sobie odpuścić Zależy od sytuacji Nie mam zdania

W opinii publicznej trwa dyskusja, czy artyści powinni dostawać dopłaty. Tak, powinni dostawać dopłaty i to jak najwyższe

Powyższe słowa wypowiedział słynny muzyk na swoim nagraniu, jasno nadając swojej wypowiedzi kpiący i prześmiewczy charakter, co stanowiło wyraźny komentarz do trwającej debaty.

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Producent hitu „My, Słowianie” domaga się kilometrówek

Znany kompozytor poszedł jednak o krok dalej w swoich żartobliwych postulatach. W jego absurdalnej wizji państwo powinno zapewnić twórcom specjalne dodatki za pokonywane trasy, co miałoby stanowić uzupełnienie podstawowych dopłat rządowych.

Samochód jest moim źródłem inspiracji. W trasie rodzą się moje artystyczne wynurzenia, więc wnioskuję o kilometrówki. Podatnik powinien sponsorować artystów.

Donatan drwi z wieku swojego samochodu

W trakcie opublikowanego materiału wideo twórca dorzucił niezwykle prowokacyjną uwagę o stanie swojego pojazdu. Zasugerował z pełnym przekonaniem, że wiek maszyny ma bezpośredni wpływ na poziom weny twórczej, czemu towarzyszył głośny śmiech osób znajdujących się poza kadrem.

A poza tym ten samochód ma już 2 lata. Jak myślicie, jakie natchnienie człowiek może mieć w takim starym samochodzie? Zastanówcie się. Płaćcie i wspierajcie artystów.

Doda krytykowała Skolima za słowa o emeryturach

Całe zamieszanie zainicjował sam wokalista latino swoimi bezkompromisowymi uwagami na temat rządowego wsparcia finansowego dla branży rozrywkowej. Piosenkarz przekonywał bez ogródek, że osoby ze świata show-biznesu nie powinny sięgać po państwowe pieniądze, ponieważ w kraju istnieją znacznie pilniejsze potrzeby społeczne.

Doda bezlitośnie odparła ten atak i w odpowiedzi kazała gwiazdorowi zająć się sprzedażą kiełbasy. Dodatkowo Doda z pełnym przekonaniem stwierdziła, że obecnie żadna znana osoba nie zamierza występować ze Skolimem na jednej scenie i tworzyć z nim wspólnych projektów. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna, ponieważ Donatan z przyjemnością nawiązał z nim współpracę.

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