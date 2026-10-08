Sanah wyprzedziła Książula. Pamiętacie jej kanapki z Żabki? Na nią też spadła krytyka

To Sanah sprzedawała w Żabce

"Ananas, szynka, mozzarella, papryka, nutka róży..." - pamiętacie ten tekst razem z melodią? Sanah śpiewającą ten wers w reklamie Żabki można było zobaczyć wszędzie. Spot leciał w telewizji, a także stał się viralem na TikToku. Powodem była współpraca Sanah z popularnymi sklepami. Miało to miejsce jesienią 2023 roku, czyli trzy lata przed pizzami Książula. W każdym sklepie można było kupić kanapki z limitowanej serii "Uczta na wynos z Sanah". Była to część kampanii promocyjnej trasy koncertowej piosenkarki. W ofercie było focaccini z mozzarellą, szynką, ananasem, sosem majonezowo-pomidorowym i płatkami róży. Inspiracją była pizza hawajska, której Sanah jest wielką fanką. Dostępna była także sałatka Dobra Karma z płatkami róż, kuskusem perłowym, cukinią, serem, papryką i pesto szpinakowo-miętowym. Ostatnią opcją była kanapka Tomcio Paluch na chlebie proteinowym, z szynką z indyka, serkiem śmietankowym i zielonym ogórkiem.

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Na Sanah spadła krytyka

Sanah była podekscytowana współpracą z Żabką. - Kocham uczty, jak dobrze wiecie! Pewnego dnia pomyślałam, a gdyby tak skomponować własne produkty… z dodatkiem róży? A może wyczujecie też nutkę mojej ukochanej pizzy hawajskiej? Szalony pomysł - mówiła po rozpoczęciu sprzedaży w 2023 roku. Pomysł nie wszystkim się podobał. Jak to zawsze bywa w takich przypadkach, pojawiły się komentarze, że dania są niesmaczne. Nie brakowało też opinii, że reklama z piosenką o szynce i ananasie jest irytująca i pogarsza nienaganny wizerunek artystki. Jak widać dania firmowane nazwiskami znanych osób zawsze wywołują wiele emocji, bo Książulo również musi mierzyć się z hejtem.