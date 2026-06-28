Dominik wylicytował występ z Dawidem Podsiadłą na WOŚP. Jego występ zachwycił publiczność na PGE Narodowy

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Dawid Podsiadło co roku wystawia coś na aukcję WOŚP. Tym razem nie była to płyta ani spotkanie za kulisami. Nagrodą był wspólny występ na scenie podczas koncertu na PGE Narodowy w Warszawie - przed prawdziwą publicznością.
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Jak Dominik poradził sobie na scenie?
W trakcie koncertu Dawid Podsiadło przedstawił Dominika, a chwilę później pozwolił mu zaprezentować swój talent przed 80-tysięczną widownią. Mężczyzna zasiadł za perkusją i zagrał solo podczas utworu "To co masz Ty!". Reakcja była natychmiastowa i szczera - ludzie klaskali i niemal wstawali z miejsc, nie dlatego że wypadało, ale dlatego że Dominik ich zachwycił.
Młody mężczyzna zagrał na tyle dobrze, że część widzów mogłaby nie zauważyć, że za bębnami siedzi zwycięzca licytacji, a nie zawodowy muzyk z trasy koncertowej. To chyba największy komplement, jaki można mu było wystawić tamtego wieczoru.
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Jaki był pierwszy warszawski koncert Dawida Podsiadły?
Sobotni wieczór na Narodowym to był pierwszy z dwóch warszawskich koncertów "Obrotowego Tour". Podsiadło nie trzymał się przez cały wieczór sztywnego scenariusza - i widać było, że publiczność to docenia.
Kiedy robiło się gorąco, artysta przypominał widowni o piciu wody. Co ważne, odwołał część efektów pirotechnicznych ze względów bezpieczeństwa. W pewnym momencie wywołał na scenę realizatora dźwięku i blisko 80 tysięcy osób odśpiewało mu "Sto lat". Występ Dominika wpisał się w ten koleżeński klimat idealnie. Nie wyglądał jak zaplanowany dodatek do programu ani jak wzruszający przerywnik dla dobrego serca. Wyglądał jak część show.
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