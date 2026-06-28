Wojciech Szawarski o srebrze dla Enea AZS Politechnika Poznań. Czego spodziewać się po nowym sezonie

Jak Wojciech Szawarski sięgnął po medal

Zespół z Wielkopolski zagrał w finale ligi po raz pierwszy od 22 lat. Drużyna w decydującym starciu uległa ekipie Lotto AZS UMCS Lublin z końcowym wynikiem 1-3. Koszykarki powtórzyły tym samym osiągnięcie drużyny Stary Browar AZS Poznań z 1999 roku. Wtedy zespołem kierował Tomasz Herkt, a w rywalizacji o złoto lepszy okazał się Lotos Gdynia. Droga do tegorocznego finału była wyjątkowo długa i bardzo wymagająca fizycznie.

Poznanianki w drodze do finału rozegrały o trzy spotkania więcej od swoich rywalek. W ćwierćfinale drużyna potrzebowała czterech meczów, by pokonać koszykarki MB Zagłębia Sosnowiec ze stanem 3-1. Następnie w wymagającym półfinale zespół wyeliminował KSSSE Gorzów Wlkp., ostatecznie wygrywając 3-2. Decydujący, piąty mecz na parkiecie rywala zakończył się wyjazdowym zwycięstwem 80:60. Po trzech latach ugruntowywania pozycji nadszedł czas na ogromny sportowy awans do ścisłej czołówki.

- Bardzo dużo skorzystałem w tym roku z pomocy trenera Tomasza Herkta (czterokrotny złoty medalista MP – PAP). Utwierdził mnie w wielu rzeczach, w tym, że „idę” w dobrym kierunku, podpowiadał mi. Cieszę się, że współpracujemy także w kadrze - podkreślił.

Kiedy drużyna zagra w europejskich pucharach?

Mentor trenera, 69-letni Tomasz Herkt, stanowił ogromne wsparcie merytoryczne podczas całych rozgrywek. Obaj szkoleniowcy ściśle współpracują również w reprezentacji do lat 20, która na początku lipca wystąpi w mistrzostwach Europy na Litwie. Sam Szawarski to 49-letni były koszykarz i dwukrotny brązowy medalista mistrzostw kraju z lat 2002 i 2011. Nagroda dla najlepszego szkoleniowca Orlen Basket Ligi Kobiet jest dla niego istotnym, przełomowym osiągnięciem. Trener przyznaje, że we wcześniejszych fazach kariery uczył się głównie na własnych błędach podczas prowadzenia zespołów.

Rodowity lublinianin od 20 lat mieszka w Wielkopolsce, a w finałowej rywalizacji zmierzył się ze swoim dobrym znajomym, Karolem Kowalewskim. Zdobycie wicemistrzostwa Polski znacząco zwiększyło zainteresowanie ze strony potencjalnych i nowych sponsorów. Łatwiej jest teraz również negocjować kontrakty z zawodniczkami przed nadchodzącymi miesiącami rozgrywkowymi. Duże wsparcie finansowe i organizacyjne płynie bezpośrednio z miasta oraz od głównych partnerów klubu. Drużyna z Poznania została już skompletowana i niedługo wystartuje w prestiżowych europejskich pucharach.