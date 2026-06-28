MŚ 2026. Szalony remis daje awans?

Niesamowita końcówka meczu Algieria – Austria

Spotkanie w ramach grupy J na MŚ 2026 dostarczyło kibicom niesamowitych emocji do ostatnich sekund. Algieria objęła prowadzenie w doliczonym czasie gry, co wydawało się rozstrzygać losy tej rywalizacji. Jednak reprezentacja Austrii zdołała strzelić wyrównującego gola w dosłownie ostatniej akcji meczu. Podział punktów przy wyniku 3:3 usatysfakcjonował obie strony, dając im upragnioną kwalifikację z grupy. Taki rozwój wydarzeń definitywnie pozbawił Iran szans na awans z klasyfikacji zespołów zajmujących trzecie miejsca.

Po zakończonym spotkaniu selekcjoner Austriaków, Ralf Rangnick, nie potrafił ukryć ogromnego zaskoczenia. Szkoleniowiec zaznaczył, że w swojej bardzo długiej karierze niezwykle rzadko spotykał się z podobną dramaturgią. Trener zwrócił także uwagę na fakt, że austriacka obrona popełniała w tym kluczowym starciu wyraźne błędy. Docenił jednak ogromne zaangażowanie swoich podopiecznych i walkę do końcowego gwizdka. Osiągnięty remis zapewnił jego drużynie cenne punkty na tym ważnym etapie turnieju.

- Jestem trenerem od około 40 lat. Nie pamiętam meczu o tak dramatycznym przebiegu i tak nieoczekiwanej trajektorii – powiedział Rangnick, kręcąc głową.

- Nawet na początku meczu, gdyby ktoś powiedział, że będzie 3:3, nikt by w to nie uwierzył. Chyba ktoś wygrałby niesamowity zakład - dodał.

- W szatni panuje istne szaleństwo – przyznał z uśmiechem selekcjoner. - Gdyby Alfred Hitchcock – który nie miał nic wspólnego z piłką nożną i tak naprawdę jej nie lubił – napisał taki scenariusz, powiedziałbym, że oszalał - podsumował, choć potwierdził, że zespół na niektórych pozycjach, zwłaszcza w obronie, nie wyglądał zbyt dobrze.

Kiedy odbędą się kolejne mecze?

Szkoleniowiec reprezentacji Algierii, Vladimir Petković, również wyraził duże zadowolenie z wywalczonego rezultatu. Trener przyznał, że intensywność tego widowiska była gigantyczna i wystawiła na próbę nerwy wszystkich uczestników. Zespół z Afryki zaprezentował twardą grę, a osiągnięty cel w postaci awansu jest w pełni zasłużony. Szkoleniowiec zaznaczył, że to spotkanie przekroczyło wręcz granice wytrzymałości każdego kibica. Teraz obie drużyny rozpoczną szczegółowe przygotowania do nadchodzącej fazy pucharowej.

- Wynik 3:3 mówi sam za siebie. Świętujmy awans, odpocznijmy, a potem zaczniemy od nowa w kolejnej rundzie – podsumował.

Przed obydwoma zespołami znajdują się teraz niezwykle trudne wyzwania w 1/8 finału. Dnia 2 lipca reprezentacja Austrii zmierzy się w Los Angeles z Hiszpanią, która wygrała rywalizację w grupie H. Dokładnie dzień później piłkarze Algierii wybiegną na boisko w kanadyjskim Vancouver. Ich przeciwnikiem będzie solidna drużyna Szwajcarii, triumfator rozgrywek w grupie B. Faza pucharowa na MŚ 2026 wkracza w najważniejszy, bezkompromisowy etap dla wszystkich drużyn.