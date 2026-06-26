Dawid Podsiadło na PGE Narodowym - SETLISTA. Jakie piosenki zaśpiewa 27 i 28 czerwca 2026?

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Dawid Podsiadło kończy Obrotowy Tour na PGE Narodowym
Dawid Podsiadło wraca do stolicy! Już w ostatni weekend czerwca 2026 roku PGE Narodowy w Warszawie stanie się sercem polskiej muzyki. Artysta zagra tam dwa spektakularne koncerty, które będą jednocześnie wielkim finałem głośnej trasy Obrotowy Tour 2026. Dotychczasowe występy w Poznaniu, Chorzowie i Gdańsku udowodniły, że Podsiadło potrafi zaskoczyć – na scenie towarzyszyli mu wyjątkowi goście, w tym Artur Rojek, Sobel oraz Oki. Przed nami ostateczne podsumowanie projektu, dlatego fani spodziewają się absolutnie wyjątkowego widowiska i niespodzianek. Posiadacze biletów na 27 i 28 czerwca już odliczają godziny, zastanawiając się, jaka będzie setlista tych magicznych wieczorów. Czy usłyszą wszystkie największe hity? Czy będą nowe utwory. Setlistę Obrotowego Tour znajdziecie niżej.
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Dawid Podsiadło na PGE Narodowym - lista piosenek
Poniżej prezentujemy listę piosenek, które pojawiły się na poprzednich koncertach w ramach Obrotowego Tour. Warto pamiętać, że w Warszawie może być częściowo inna.
- "Małomiasteczkowy"
- "Pięknie płyniesz"
- "Szarość i róż"
- "Tylko to co znasz"
- "Trofea"
- "na błysk"
- "Post"
- "D I A B L E"
- "Pastempomat"
- "4:30"
- "nadprzestrzenie"
- "Nieznajomy"
- "Mori"
- "Millenium"
- "Let You Down"
- "Najnowszy klip"
- "sezon"
- "To co masz ty"
- "WiRUS"
- "Trójkąty i Kwadraty"
- "Nie ma fal"
- "W dobrą stronę"
- "I Ciebie też, bardzo"
Dawid Podsiadło na PGE Narodowym - harmonogram koncertów 27 i 28 czerwca 2026
Wiadomo już, kiedy fani będą wpuszczani na koncerty Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. 27 i 28 czerwca harmonogram wpuszczania publiczności będzie wyglądał następująco:
- 17:30 - otwarcie wejścia dla posiadaczy biletów Early Entrance
- 18:00 - otwarcie bram dla pozostałych uczestników wydarzenia
O której godzinie rozpoczną się koncerty Dawida Podsiadły w Warszawie? Organizatorzy informują, że przewidziana godzina to 20:30. Zaznaczają jednak, że pora może ulec małej zmianie.