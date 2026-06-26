Dawid Podsiadło na PGE Narodowym - SETLISTA. Jakie piosenki zaśpiewa 27 i 28 czerwca 2026?

Dawid Podsiadło kończy Obrotowy Tour na PGE Narodowym

Dawid Podsiadło wraca do stolicy! Już w ostatni weekend czerwca 2026 roku PGE Narodowy w Warszawie stanie się sercem polskiej muzyki. Artysta zagra tam dwa spektakularne koncerty, które będą jednocześnie wielkim finałem głośnej trasy Obrotowy Tour 2026. Dotychczasowe występy w Poznaniu, Chorzowie i Gdańsku udowodniły, że Podsiadło potrafi zaskoczyć – na scenie towarzyszyli mu wyjątkowi goście, w tym Artur Rojek, Sobel oraz Oki. Przed nami ostateczne podsumowanie projektu, dlatego fani spodziewają się absolutnie wyjątkowego widowiska i niespodzianek. Posiadacze biletów na 27 i 28 czerwca już odliczają godziny, zastanawiając się, jaka będzie setlista tych magicznych wieczorów. Czy usłyszą wszystkie największe hity? Czy będą nowe utwory. Setlistę Obrotowego Tour znajdziecie niżej.

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Dawid Podsiadło na PGE Narodowym - lista piosenek

Poniżej prezentujemy listę piosenek, które pojawiły się na poprzednich koncertach w ramach Obrotowego Tour. Warto pamiętać, że w Warszawie może być częściowo inna.

"Małomiasteczkowy"

"Pięknie płyniesz"

"Szarość i róż"

"Tylko to co znasz"

"Trofea"

"na błysk"

"Post"

"D I A B L E"

"Pastempomat"

"4:30"

"nadprzestrzenie"

"Nieznajomy"

"Mori"

"Millenium"

"Let You Down"

"Najnowszy klip"

"sezon"

"To co masz ty"

"WiRUS"

"Trójkąty i Kwadraty"

"Nie ma fal"

"W dobrą stronę"

"I Ciebie też, bardzo"

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Dawid Podsiadło na PGE Narodowym - harmonogram koncertów 27 i 28 czerwca 2026

Wiadomo już, kiedy fani będą wpuszczani na koncerty Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. 27 i 28 czerwca harmonogram wpuszczania publiczności będzie wyglądał następująco:

17:30 - otwarcie wejścia dla posiadaczy biletów Early Entrance

- otwarcie wejścia dla posiadaczy biletów Early Entrance 18:00 - otwarcie bram dla pozostałych uczestników wydarzenia

O której godzinie rozpoczną się koncerty Dawida Podsiadły w Warszawie? Organizatorzy informują, że przewidziana godzina to 20:30. Zaznaczają jednak, że pora może ulec małej zmianie.