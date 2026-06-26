Dawid Podsiadło na PGE Narodowym - SETLISTA. Jakie piosenki zaśpiewa 27 i 28 czerwca 2026?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-26 13:45

Dawid Podsiadło wraca na stadion PGE Narodowy w Warszawie. To właśnie tam odbędzie się wielkie zamknięcie trasy Obrotowy Tour. Jakie piosenki Dawid wykona na koncertach w stolicy?

Dawid Podsiadło kończy Obrotowy Tour na PGE Narodowym

Dawid Podsiadło wraca do stolicy! Już w ostatni weekend czerwca 2026 roku PGE Narodowy w Warszawie stanie się sercem polskiej muzyki. Artysta zagra tam dwa spektakularne koncerty, które będą jednocześnie wielkim finałem głośnej trasy Obrotowy Tour 2026. Dotychczasowe występy w Poznaniu, Chorzowie i Gdańsku udowodniły, że Podsiadło potrafi zaskoczyć – na scenie towarzyszyli mu wyjątkowi goście, w tym Artur Rojek, Sobel oraz Oki. Przed nami ostateczne podsumowanie projektu, dlatego fani spodziewają się absolutnie wyjątkowego widowiska i niespodzianek. Posiadacze biletów na 27 i 28 czerwca już odliczają godziny, zastanawiając się, jaka będzie setlista tych magicznych wieczorów. Czy usłyszą wszystkie największe hity? Czy będą nowe utwory. Setlistę Obrotowego Tour znajdziecie niżej.

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Dawid Podsiadło na PGE Narodowym - lista piosenek

Poniżej prezentujemy listę piosenek, które pojawiły się na poprzednich koncertach w ramach Obrotowego Tour. Warto pamiętać, że w Warszawie może być częściowo inna.

  • "Małomiasteczkowy"
  • "Pięknie płyniesz"
  • "Szarość i róż"
  • "Tylko to co znasz"
  • "Trofea"
  • "na błysk"
  • "Post"
  • "D I A B L E"
  • "Pastempomat"
  • "4:30"
  • "nadprzestrzenie"
  • "Nieznajomy"
  • "Mori"
  • "Millenium"
  • "Let You Down"
  • "Najnowszy klip"
  • "sezon"
  • "To co masz ty"
  • "WiRUS"
  • "Trójkąty i Kwadraty"
  • "Nie ma fal"
  • "W dobrą stronę"
  • "I Ciebie też, bardzo"
Dawid Podsiadło Obrotowy Tour 2026
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Dawid Podsiadło na PGE Narodowym - harmonogram koncertów 27 i 28 czerwca 2026

Wiadomo już, kiedy fani będą wpuszczani na koncerty Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. 27 i 28 czerwca harmonogram wpuszczania publiczności będzie wyglądał następująco:

  • 17:30 - otwarcie wejścia dla posiadaczy biletów Early Entrance
  • 18:00 - otwarcie bram dla pozostałych uczestników wydarzenia

O której godzinie rozpoczną się koncerty Dawida Podsiadły w Warszawie? Organizatorzy informują, że przewidziana godzina to 20:30. Zaznaczają jednak, że pora może ulec małej zmianie.

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