Muzyka na MŚ 2026 pod kontrolą. Jakie piosenki wybiera FIFA?

Jak FIFA wybiera utwory na MŚ 2026?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal The Athletic, muzyka na mistrzostwach świata jest ściśle zaplanowana. Światowa federacja piłkarska oraz organizatorzy turnieju odpowiadają za przygotowanie list przebojów. Poszczególne reprezentacje narodowe również mają prawo zgłaszać swoje muzyczne propozycje. System wyboru utworów został podzielony na cztery główne kategorie. Pierwszą z nich jest tak zwana piosenka sygnaturowa, którą słychać z głośników po ogłoszeniu wyjściowych jedenastek obu drużyn.

Kolejne kategorie obejmują utwory odtwarzane w trakcie rozgrzewki, po strzeleniu gola oraz po zakończeniu spotkania. W tym ostatnim przypadku drużyna może wybrać nagranie, o ile odniesie zwycięstwo w danym meczu. Dobór repertuaru jest stale monitorowany przez władze piłkarskie, które badają zaangażowanie kibiców. Po jednym z meczów reprezentacji Anglii zawodnicy Jude Bellingham i Harry Kane wspólnie z fanami śpiewali przebój Wonderwall. Utwory te bardzo szybko zyskują ogromną popularność w mediach społecznościowych.

Jakie piosenki kibiców są najpopularniejsze na stadionach?

Wśród najczęściej wybieranych utworów prym wiodą znane hity muzyki rozrywkowej. Największą popularnością wciąż cieszy się piosenka Freed From Desire włoskiej wokalistki Gali Rizzatto. Na tę konkretną kompozycję zdecydowały się reprezentacje Austrii, Francji, Szkocji, Szwajcarii oraz Holandii. Inne chętnie wybierane nagrania to Seven Nation Army zespołu White Stripes, Thunderstruck grupy AC/DC oraz Sweet Caroline Neila Diamonda. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny postawiła z kolei na utwór USA formacji Dubioza Kolektiv, który posiada specyficzny tekst.

„Czuję się jak niewolnik za najniższą krajową. Jestem z Bośni, zabierzcie mnie do Ameryki. Chcę zobaczyć Statuę Wolności”

Zanim jakakolwiek piosenka zabrzmi na stadionie, musi zostać formalnie zaakceptowana przez wyznaczone komisje. Wszystkie zgłoszone przez drużyny utwory są szczegółowo weryfikowane przez wydział do spraw praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Przedstawiciele tej organizacji bezwzględnie odrzucają wszelkie kompozycje o nieodpowiednim charakterze. Zakazane są teksty obraźliwe, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób zachęcające kibiców do wygłaszania haseł politycznych. Na ostatecznej liście znajdują się wyłącznie utwory spełniające rygorystyczne wytyczne światowej federacji.