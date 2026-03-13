Dominik Więcek stylizuje gwiazdy. To on ubierze Szemplińską na Eurowizję. Kim jest?

Choreograf, fotograf, stylista, a może tancerz? Dominik Więcek ma wiele talentów, a swoją charyzmą podbił media społecznościowe, stając się nie tylko współpracownikiem gwiazd, ale również popularnym influencerem. Głośno zrobiło się o nim w ubiegłym roku, gdy uszył bajkowy kostium na swój własny ślub. Teraz przed chłopakiem 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w ekipie Alicji Szemplińskiej.

Dominik Więcek to stylista gwiazd. Znacie go na pewno z językowych ciekawostek

Rudowłosy ulubieniec internautów urodził się w 1992 roku w Niemczech. Ogromne zainteresowanie budzą publikowane przez niego filmiki, które nagrywa wspólnie z Pauliną Mikułą z kanału "Mówiąc inaczej". Duet prezentuje język polski z całkiem innej, zabawnej perspektywy - powiedzonek czy mnogości zastosowań wulgaryzmów. Nie każdy jednak wie, że Dominik Więcek jest absolwentem studiów aktorskich i właśnie tym zajmuje się na co dzień. Ponadto jest też stylistą, któremu zaufało wiele gwiazd.

"W kolejności alfabetycznej, bo wybrać mi trudno: Choreograf, Fotograf, Kostiumograf, Reżyser Ruchu, Stylista, Tancerz" - określa samego siebie w opisie profilu na Instagramie.

Jann, Tribbs i inni. Z nimi współpracuje influencer

Jak do tej pory, stylizacje Dominika na różne okazje przywdziało wiele gwiazd młodego pokolenia. To on przygotował kostiumy, w których Jann podbił serca publiczności podczas preselekcji do Eurowizji 2023 i pojawił się na okładce magazynu "Glamour" u boku Sary James. Wielokrotnie przygotował także stroje dla Tribbsa, w tym głośny ostatnio garnitur pełen róż, pokazany na prezentacji wiosennej ramówki TVP. W kontekście Eurowizji - pomagał również zespołowi Chrust podczas preselekcji w 2025 roku. To tylko część z kreatywnych stylizacji według Więcka.

ZOBACZ TEŻ: Duński Jann podbije Eurowizję? Fani widzą ogromne podobieństwo do polskiego artysty

Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska do Wiednia. Dominik Więcek dołączył do jej "beauty teamu"

Tym razem influencer idzie o krok dalej i nie tylko wspiera uczestniczkę polskich preselekcji, ale również ich zwyciężczynię. Decyzją fanów i telewidzów na Eurowizji 2026 wystąpi Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Dominik Więcek przygotował jej kreację na krajowy finał, ale także zasila jej ekipę w kontekście wielkiego show w Wiedniu. Stylista pojedzie na Eurowizję wraz z polską delegacją i nie ukrywa radości z tego powodu.

"Mam to wielkie szczęście, że jadę z Alicją do Wiednia, będę częścią teamu beauty. Jestem z tego bardzo dumny i sam jeszcze trochę w to nie dowierzam. Bardzo zależy mi, żeby Alicja wypadła świetnie. Dam z siebie 200%" - powiedział w jednym z radiowych wywiadów.

Nie wiadomo jeszcze, jak będzie ostatecznie wyglądać polski występ w Wiedniu. W rozmowie z Adrianem Rybakiem dla Eska.pl, Alicja Szemplińska zdradziła, że diametralnie zmieni się on w porównaniu z preselekcjami. Zmiana obejmie też strój. Trzymamy kciuki!

"Zbroja nie jest bardzo ciężka, ale też do najwygodniejszych nie należy. Wiadomo, na pewno w luźniejszych ciuchach łatwiej jest się w pełni poruszać niż w zbroi. Myślę, że będzie inny outfit" - ujawniła.

