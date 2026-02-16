Duński Jann podbije Eurowizję? Fani widzą ogromne podobieństwo do polskiego artysty

W 2023 roku Jan Rozmanowski, znany jako Jann, podbił serca fanów Eurowizji i otarł się o reprezentowanie Polski w konkursie. Podczas kontrowersyjnych preselekcji zdobył ponad trzykrotnie więcej głosów od Blanki, ale to właśnie ona decyzją jurorów pojechała do Liverpoolu ze swoim "Solo". Trzy lata później w stawce widowiska objawił się uczestnik, który do złudzenia przypomina Janna! Fani oniemieli z wrażenia.

Jann nie wygrał preselekcji, ale podbił serca fanów

Urodzony w 1999 roku artysta rozwijał swoje muzyczne umiejętności chociażby poprzez edukację w Londynie. Dysponuje rzadkim kontratenorem i około czterema oktawami głosu. Przełomowym momentem w jego karierze niewątpliwie były eliminacje do Eurowizji w 2023 roku. Z utworem "Gladiator" był ich głównym faworytem i zdeklasował konkurencję w głosowaniu SMS, choć ku wielkim kontrowersjom - zajął drugie miejsce. Niemniej piosenka stała się hitem z diamentową certyfikacją, a trasy koncertowe Janna w całości się wyprzedały. Dziś Jann ma w dorobku dwa albumy studyjne i może liczyć na oddane grono fanów.

Søren Torpegaard Lund reprezentantem Danii. Uderzające podobieństwo do Polaka

Wielu fanów konkursu przetarło ze zdumienia oczy, oglądając tegoroczny wybór reprezentacji w Danii. Jurorzy i widzowie zgodnie uznali, że do Wiednia w maju pojedzie 27-letni Søren Torpegaard Lund. Artysta wygrał konkurs za drugim podejściem, wykonując po duńsku numer "Før Vi Går Hjem". Uderzające podobieństwo do Janna natychmiast wychwyciło wielu fanów. Muzycy przypominają siebie nie tylko pod względem fizycznym, ale również pod względem charyzmy oraz estetyki ubioru czy makijażu. Z różnic - Jann śpiewa głównie po angielsku, a Søren w języku ojczystym. Temu drugiemu udało się też wygrać preselekcje... Fotki Duńczyka znajdziecie w naszej galerii poniżej. Aktualnie zajmuje on siódme miejsce w typowaniu zwycięzcy Eurowizji 2026 przez bukmacherów.

søren lowkey gives that same energy as jann if you get what i mean no? pic.twitter.com/69GmXXiE6q— melanie🌻 (@MelanieAkys) February 14, 2026

Eurowizja 2026 - o konkursie

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu po zwycięstwie JJ-a z utworem "Wasted love". Stolica Austrii ugości widowisko po raz trzeci w jego historii po tym, jak w 2015 roku gościła również jego 60-lecie. Udział wezmą reprezentanci 35 państw - co jest najmniejszą frekwencją od 23 lat. Ma to związek z bojkotem pięciu krajów w obliczu dalszego udziału Izraela. Polskiego reprezentanta wybiorą telewidzowie spośród ośmiu finalistów preselekcji.