Trzecia runda US Open mężczyzn. Sprawdź piątkowe rozstrzygnięcia na kortach

Wielkoszlemowa walka na twardych kortach

Trzecia runda nowojorskiego turnieju przyniosła kluczowe rozstrzygnięcia. Zakończyły się wszystkie zaplanowane na wczoraj piątkowe mecze singla mężczyzn. Najlepsi tenisiści świata walczyli o cenne punkty i awans do kolejnego etapu drabinki pucharowej.

Zmagania wielkoszlemowe wkraczają powoli w drugi tydzień rywalizacji. Stawka spotkań rośnie z każdym rozegranym setem na amerykańskich obiektach. Zawodnicy muszą wykazać się doskonałym przygotowaniem fizycznym i mentalnym.

Kto zagra w kolejnym etapie zmagań?

Połowa turnieju to moment weryfikacji formy największych faworytów. Piątkowe wyniki bezpośrednio ukształtowały pary czwartej rundy zawodów. Fani tenisa na całym świecie z uwagą śledzą przebieg poszczególnych pojedynków.

Kolejne dni przyniosą ostateczne rozstrzygnięcia w pierwszej części drabinki. Organizatorzy przygotowują już harmonogram meczów na następne dni rywalizacji. Walka o prestiżowe trofeum staje się coraz bardziej zacięta.