Plejada gwiazd na modowej imprezie. Paulina Rzeźniczak eksponuje brzuch, a Maria Sadowska tonie w różu

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie błyszczą na Warsaw Fashion Week

Przed obiektywami fotoreporterów chętnie pozował znany piłkarz oraz jego ukochana. Sportowiec ubrał się w klasyczną czarną marynarkę i spodnie, które ożywił prostym białym t-shirtem oraz niezwykle wygodnym sportowym obuwiem. Zdecydowanie mocniej zaszalała jego żona. Celebrytka zaprezentowała się w obszernej czerwonej kurtce oraz luźnych spodniach w tym samym odcieniu. Całość uzupełniły wyraziste szpilki ze złotym noskiem oraz mocno wycięty top, który wyraźnie eksponował jej nagi brzuch.

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Uczestnicy programu "Love Is Blind" na modowym wydarzeniu

Modowe widowisko w stolicy przyciągnęło również ulubieńców publiczności z pierwszej odsłony polskiego randkowego show "Love Is Blind: Polska". Zakochani poszli w stronę wieczorowej klasyki, jednak każde z nich zinterpretowało ten styl w zupełnie odmienny i bardzo indywidualny sposób.

Mężczyzna zaprezentował się w bardzo tradycyjnym i eleganckim czarnym garniturze bez zbędnych dodatków. Z kolei jego ukochana zachwyciła fotoreporterów kreacją w odcieniach głębokiego brązu, która mocno eksponowała jej odkryte ramiona. Telewizyjna gwiazda dopełniła tę stylizację wysokimi, dopasowanymi kozakami.

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Maria Sadowska i Adrian Łabanowski na modowej ściance

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć słynnej wokalistki i reżyserki, której na czerwonym dywanie towarzyszył mąż. Maria Sadowska zdecydowanie przyciągała wzrok wszystkich zgromadzonych, ponieważ wybrała stylizację w odcieniach różu.

Piosenkarka postawiła na intensywne kolory, zakładając głęboko wyciętą koszulę, spódnicę i szpilki w identycznym odcieniu. Jej partner życiowy zaprezentował się w znacznie spokojniejszej palecie barw, wybierając na ten wieczór luźny beżowy garnitur połączony z wygodnymi butami.

Pokazy Warsaw Fashion Week i gwiazdy na wybiegu

Warszawskie święto mody opierało się nie tylko na celebrytach pozujących na ściance, ale przede wszystkim na profesjonalnych pokazach. Zgromadzona publiczność mogła podziwiać występy wielu rozpoznawalnych modelek. Swoje wdzięki na wybiegu zaprezentowały między innymi Maja Klajda, Osi Ugonoh oraz Julia Suryś.

Oprócz wspomnianych par na widowni zasiedli także inni znani przedstawiciele polskiego show-biznesu. Wśród zaproszonych gości fotoreporterzy wypatrzyli takie postacie jak Antek Smykiewicz, Iwona Rejzner oraz Paula Tomala.

Głównym celem tegorocznej imprezy było promowanie rodzimych projektantów, ze szczególnym uwzględnieniem luksusowej mody wieczorowej oraz nurtu haute couture. Prawdziwym gwoździem programu okazało się widowisko przygotowane przez Patrycję Kujawę pod nazwą "The universe of Patrycja Kujawa a retrospective". Zgromadzeni goście podziwiali tam słynne dla tej twórczyni gorsety połączone z niezwykle imponującymi trenami.