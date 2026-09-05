Ten jesienny dodatek wraca do łask. Pasuje zarówno do jeansów, jak i sukienki

Jeden niewielki dodatek może całkowicie odmienić charakter nawet bardzo prostej stylizacji.

Jesienią warto sięgać nie tylko po klasyczne dodatki, ale również po wzory i bardziej wyraziste akcenty.

Ten element garderoby można wykorzystać na znacznie więcej sposobów, niż tylko w jeden tradycyjny.

Być może masz go już w swojej szafie i wcale nie musisz kupować nowego, żeby stworzyć modny zestaw.

Jedwabna lub satynowa apaszka świetnie wygląda z klasycznym płaszczem, ale z powodzeniem można połączyć ją również z jeansową kurtką, ramoneską czy prostym swetrem. Zawiązana na szyi dodaje stylizacji bardziej eleganckiego charakteru, natomiast luźno przewieszona może wyglądać zdecydowanie bardziej swobodnie. To właśnie ta uniwersalność sprawia, że apaszka dobrze odnajduje się zarówno w codziennych, jak i nieco bardziej eleganckich zestawach.

Mały dodatek, duża zmiana

Nie musisz też ograniczać się do klasycznych, jednokolorowych modeli. Jesień to dobry moment na wzory, kratkę, geometryczne motywy, kwiaty lub ponadczasowe printy. Jeśli masz na sobie prosty, jednolity strój, bardziej wyrazista apaszka może stać się jego najciekawszym elementem. Przy wzorzystej sukience czy kolorowym płaszczu lepiej natomiast postawić na spokojniejszy model.

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Apaszkę noś nie tylko na szyi

Apaszka wcale nie musi być dodatkiem przeznaczonym wyłącznie do noszenia wokół szyi. Możesz wykorzystać ją również jako ozdobę torebki. Wystarczy przewiązać ją przy uchwycie, aby nawet dobrze znana torba zyskała zupełnie nowy wygląd. To prosty sposób na odświeżenie dodatku, który już masz w swojej szafie. Ciekawie wygląda również noszona we włosach, na przykład jako opaska. Można też wykorzystać ją jako element stylizacji z sukienką czy lekkim płaszczem. Wiele zależy od jej rozmiaru, materiału i wzoru, dlatego jedna apaszka może dawać kilka zupełnie różnych efektów.

Jeśli lubisz eksperymentować z ubraniami, możesz zestawić wzorzystą apaszkę z prostym, jednokolorowym strojem. Z kolei przy bardziej wyrazistej stylizacji lepiej sprawdzi się spokojniejszy model, który nie będzie konkurował z resztą garderoby.

To jeden z tych dodatków, które nie zajmują dużo miejsca w szafie, a dają naprawdę sporo możliwości. Co więcej, być może masz już podobną apaszkę schowaną w szufladzie i wystarczy po prostu wyciągnąć ją na nowy sezon.