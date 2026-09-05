Wyniki US Open w turnieju mężczyzn. Kto awansował dalej?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-05 9:46

Na nowojorskich kortach zakończyły się piątkowe zmagania w ramach wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. Trzecia runda singla mężczyzn przyniosła rozstrzygnięcia, które ukształtowały drabinkę przed decydującymi fazami rywalizacji. Znamy najnowsze wyniki US Open na tym etapie zawodów.

Ręka tenisisty uderzająca rakietą w żółtą piłkę na niebieskim korcie. O wynikach US Open przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka tenisisty uderzająca rakietą w żółtą piłkę tuż nad niebieską nawierzchnią kortu.

Trzecia runda singla mężczyzn

Wielkoszlemowy turniej tenisowy US Open wkroczył w niezwykle istotną fazę rywalizacji. Piątkowe spotkania trzeciej rundy singla mężczyzn wyłoniły kolejnych uczestników, którzy zagrają w czwartej rundzie. Tenisiści walczą o cenne punkty do rankingu oraz prestiżowy tytuł w Nowym Jorku.

Zmagania na twardych kortach kompleksu Flushing Meadows niezmiennie przyciągają uwagę kibiców z całego globu. Wyniki US Open na tym etapie rozgrywek często weryfikują mistrzowskie aspiracje poszczególnych graczy. Zawodnicy muszą wykazać się doskonałym przygotowaniem fizycznym i wytrzymałością podczas wielogodzinnych meczów.

Jakie są perspektywy przed kolejnymi meczami?

Amerykański turniej wielkoszlemowy charakteryzuje się dużą dynamiką i specyficznymi warunkami panującymi na korcie. Mecze trzeciej rundy turnieju mężczyzn to moment, w którym w drabince pozostają wyłącznie najlepsi zawodnicy. Na tym poziomie błędy popełniane w kluczowych momentach decydują o pożegnaniu z turniejem.

Miłośnicy tenisa z niecierpliwością czekają na kolejne rozstrzygnięcia w Stanach Zjednoczonych. Piątkowe zmagania singlistów w Nowym Jorku stanowią wstęp do najbardziej emocjonujących spotkań, które odbędą się w drugim tygodniu zawodów. Walka o końcowe zwycięstwo staje się coraz bardziej zacięta.

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