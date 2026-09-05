Estelle François w "Tańcu z Gwiazdami 19". Zagraniczna tancerka debiutuje w Polsacie. Kim jest piękna mistrzyni?

Kim jest Estelle François i skąd wzięła się w Polsce?

Estelle François to nowa, niezwykle intrygująca postać w gronie profesjonalnych tancerzy 19. odsłony "Tańca z Gwiazdami". Choć urodziła się i wychowała w Villeneuve-Saint-Georges we Francji, w jej żyłach płynie intrygująca mieszanka krwi. Tancerka posiada polskie korzenie ze strony mamy i babci, natomiast jej tata urodził się na egzotycznym Mauritiusie. Do Polski przeprowadziła się zaledwie sześć lat temu i obecnie mieszka w Smolcu pod Wrocławiem, gdzie z powodzeniem rozwija swoją artystyczną karierę.

W najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" Estelle zadebiutuje jako trenerka, która ma za zadanie wprowadzić gwiazdę w magiczny, ale i niezwykle wymagający świat tańca. Została wybrana do show w drodze castingów i z miejsca udowodniła, że przed obiektywami czuje się doskonale. Jej zjawiskowa, długa suknia w odcieniu głębokiej śliwki podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu wywołała ogromne poruszenie. Fani programu już teraz wiedzą, że na parkiecie mogą spodziewać się prawdziwego wulkanu energii i klasy.

Od gimnastyki artystycznej po międzynarodowe turnieje. Poznajcie sukcesy trenerki

Zanim Estelle całkowicie poświęciła się latynoamerykańskim rytmom, jej sportowa droga była pełna różnorodnych doświadczeń. Swoją przygodę z ruchem zaczynała od gimnastyki artystycznej, tańca klasycznego oraz jazzu. W wieku dziewięciu lat zafascynowała się tańcem towarzyskim i to właśnie jemu oddała swoje serce. Lata ciężkich treningów zaowocowały zdobyciem najwyższej międzynarodowej klasy tanecznej "S" w stylu latynoamerykańskim, co jest najlepszym dowodem na jej wybitne umiejętności techniczne.

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Na swoim koncie nowa gwiazda Polsatu ma liczne sukcesy w prestiżowych turniejach. Z powodzeniem rywalizowała na parkietach w Anglii, między innymi podczas legendarnego Blackpool The Open oraz w Bournemouth, a także w zmaganiach rangi World Open w Paryżu, Lyonie czy Antwerpii. Kiedy jednak gasną światła reflektorów, Estelle uwielbia spędzać czas w kuchni na kulinarnych eksperymentach. Jej wielką pasją jest również sztuka – od podziwiania klasycznego malarstwa po uczestnictwo w koncertach na żywo.

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Z kim Estelle François zatańczy w nowej edycji programu?

Pojawienie się nowej trenerki zawsze budzi gorące dyskusje wśród widzów, zwłaszcza gdy w grę wchodzi nazwisko jej sławnego partnera. Zgodnie z oficjalnymi ogłoszeniami, w 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" Estelle François weźmie pod swoje skrzydła popularnego influencera, Dominika Rupińskiego. Ta wybuchowa mieszanka doświadczenia prosto z francuskich parkietów i młodzieńczej energii twórcy internetowego zapowiada się wybornie. Sama tancerka zadeklarowała w mediach społecznościowych, że włoży całe serce w każdy trening, by dać z siebie na ekranie absolutne sto procent.

Gdzie i kiedy oglądać program "Taniec z Gwiazdami 19" z udziałem Estelle?

"Taniec z Gwiazdami" to format, który od wielu lat bezbłędnie elektryzuje polską publiczność. Zasady show są proste, ale droga na szczyt niezwykle trudna – profesjonalni tancerze, tacy jak debiutująca Estelle François, łączą się w pary z osobowościami ze świata show-biznesu, by co tydzień prezentować na żywo przygotowane choreografie. Zacięta walka toczy się o prestiżową Kryształową Kulę, uznanie surowego jury i głosy oddanych widzów. Czy urok, niewątpliwy talent i determinacja zagranicznej mistrzyni poprowadzą jej partnera prosto do wielkiego finału?

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O tym przekonamy się już niebawem! Aby śledzić zmagania Estelle na najsłynniejszym telewizyjnym parkiecie w Polsce, wystarczy zarezerwować sobie niedzielne wieczory. Odcinki programu będzie można oglądać na antenie stacji Polsat, w każdą niedzielę o 19:55. Szykujcie się na wspaniałe emocje, bajkowe stroje i taniec na najwyższym, światowym poziomie!