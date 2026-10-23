Promocja na Black Friday 2026, a potem rozczarowanie. Kiedy sprzedawca musi przyjąć zwrot?

Przy zakupach przez internet konsument ma co do zasady 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny, ale od tej reguły istnieją wyjątki dotyczące określonych produktów.

W przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym zwrot pełnowartościowego towaru zależy od zasad przyjętych przez sprzedawcę, ponieważ przepisy nie gwarantują takiej możliwości przy zmianie zdania.

Produkty kupione na promocji można reklamować na takich samych zasadach jak towary w cenach regularnych, jeśli okażą się niezgodne z umową, z wyjątkiem wad wyraźnie wskazanych i zaakceptowanych przed zakupem.

Przed skorzystaniem z oferty Black Friday warto sprawdzić regulamin zwrotów, koszty odesłania i najniższą cenę z 30 dni przed obniżką, aby świadomie ocenić zarówno atrakcyjność promocji, jak i warunki ewentualnego zwrotu.

Zwrot po Black Friday 2026. W sklepie internetowym masz 14 dni

Osoby, które podczas Black Friday 2026 zdecydują się na zakupy przez internet, co do zasady będą mogły odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Termin liczy się zazwyczaj od dnia otrzymania towaru, a w przypadku zamówienia obejmującego kilka produktów dostarczanych osobno -od odebrania ostatniego z nich. Aby skorzystać z tego prawa, trzeba złożyć sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Następnie konsument ma kolejne 14 dni na odesłanie produktu.

Warto pamiętać, że samo wysłanie paczki nie zawsze wystarczy, jeśli sprzedawca nie otrzyma informacji o odstąpieniu od umowy. Najbezpieczniej skorzystać z formularza udostępnionego przez sklep albo wysłać wiadomość e-mail i zachować potwierdzenie. Sprzedawca powinien zwrócić otrzymane płatności, w tym koszt najtańszej zwykłej dostawy oferowanej przez siebie. Może jednak wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dowodu jego odesłania.

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Zakupy stacjonarne rządzą się innymi zasadami

Inaczej wygląda sytuacja, gdy przeceniony produkt kupiliśmy bezpośrednio w sklepie. Jeśli towar jest pełnowartościowy, a jedynym powodem zwrotu jest zmiana zdania, sprzedawca co do zasady nie ma ustawowego obowiązku przyjęcia go z powrotem. Możliwość oddania ubrania, butów czy sprzętu elektronicznego zależy wtedy od polityki konkretnego sklepu. Niektóre sieci oferują zwroty w określonym terminie, inne pozwalają jedynie wymienić produkt lub przyznają bon na kolejne zakupy.

Przed zakupem warto więc sprawdzić regulamin zwrotów, szczególnie jeśli decydujemy się na produkt w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Promocja sama w sobie nie odbiera konsumentowi praw, ale też nie daje automatycznie dodatkowego prawa do oddania towaru. Jeżeli sklep dobrowolnie dopuszcza zwroty, powinien stosować się do warunków, które jasno określił. Warto zachować paragon lub inny dowód zakupu, a także sprawdzić, czy zasady dotyczą produktów przecenionych i zakupionych w ramach specjalnych akcji.

Kiedy sklep może odmówić przyjęcia zwrotu?

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez internet nie obejmuje wszystkich produktów. Wyjątki dotyczą między innymi rzeczy wykonanych według indywidualnych wskazówek klienta, produktów szybko psujących się oraz niektórych zapieczętowanych artykułów, których po otwarciu nie można zwrócić ze względów higienicznych lub ochrony zdrowia. Ograniczenia mogą obejmować także nagrania i programy komputerowe w zapieczętowanym opakowaniu po jego otwarciu, a także treści cyfrowe, jeśli spełniono ustawowe warunki wyłączenia prawa do odstąpienia.

Nie oznacza to jednak, że samo rozpakowanie paczki pozbawia prawa do zwrotu. Konsument może sprawdzić produkt w zakresie potrzebnym do oceny jego charakteru, cech i działania — podobnie jak zrobiłby to w sklepie stacjonarnym. Jeśli jednak korzystał z niego w szerszym zakresie i doprowadził do zmniejszenia jego wartości, sprzedawca może mieć podstawy do odpowiedniego pomniejszenia zwracanej kwoty. Nie powinien natomiast automatycznie odrzucać zwrotu wyłącznie dlatego, że oryginalne opakowanie zostało otwarte.

Przeceniony produkt też można reklamować

Zwrot i reklamacja to dwie różne sprawy. Jeśli po Black Friday okaże się, że zakupiony sprzęt nie działa prawidłowo, ubranie ma wadę, a produkt nie odpowiada umowie, obniżona cena nie odbiera konsumentowi prawa do reklamacji. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową, który ujawni się w ciągu dwóch lat od dostarczenia produktu. W pierwszej kolejności konsument może żądać naprawy lub wymiany, a w określonych sytuacjach także obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której sprzedawca przed zakupem wyraźnie poinformował o konkretnej wadzie, a konsument zaakceptował ją przy zawieraniu umowy. Przykładowo, jeśli sweter został przeceniony z powodu widocznego uszkodzenia i kupujący wiedział o nim przed zakupem, nie może później reklamować właśnie tej zaakceptowanej wady. Nadal może jednak zgłosić inną niezgodność, której wcześniej nie ujawniono. Dlatego warto zachować dowód zakupu oraz dokumentację problemu, na przykład zdjęcia uszkodzenia.