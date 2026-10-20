Plejada gwiazd w nowym polskim serialu. W obsadzie m.in. Helena Englert i Paweł Małaszyński

"Pionek" nie był ostatnim polskim serialem, jaki w tym roku przygotowało dla nas SkyShowtime. W grudniu zobaczymy bowiem "Genialną M." - komedio-kryminał z Agnieszką Dygant w roli głównej. W role drugoplanowe wciela się zaś plejada gwiazd, m.in. Michał Czernecki, Helena Englert, Paweł Małaszyński czy Anita Sokołowska.

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Agnieszka Dygant jako "Genialna M.". O czym opowie serial?

"Genialna M." to koprodukcja SkyShowtime i Telewizji Polsat. W oficjalnym opisie fabuły czytamy: Główna bohaterka produkcji, Marta (Agnieszka Dygant), pracuje jako sprzątaczka na komisariacie policji w Bielsku-Białej. Pewnej nocy, nie mogąc oprzeć się pokusie, zaczyna porządkować także tablicę z dowodami w skomplikowanej sprawie, która utknęła w martwym punkcie. Ku zdziwieniu policjantów wpada na trop, który pozwala im znacząco przybliżyć się do złapania sprawcy. Okazuje się, że bohaterka ma nieprawdopodobnie wysoki iloraz inteligencji – aż 160 IQ! Choć niezwykły intelekt nigdy nie pomógł jej w codziennym życiu, w walce z kryminalistami może okazać się doskonałą bronią. Od tej pory genialna sprzątaczka pomaga policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

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"Genialna M." - obsada nowego polskiego serialu SkyShowtime

W rolach drugoplanowych zobaczymy Michała Czerneckiego, Helenę Englert, Pawła Małaszyńskiego i Anitę Sokołowską. W obsadzie znaleźli się również m.in. Robert Gulaczyk, Paweł Janyst, Timur Khramtsou, Józef Pawłowski, Dorota Pomykała, Marek Siudym, Jakub Wesołowski oraz Alicja Wójcik, Jowita Budnik, Robert Gonera, Łukasz Orbitowski, Agnieszka Sienkiewicz oraz Krzysztof Wieszczek.

"Genialna M." - premiera

Za reżyserię odpowiada Olga Chajdas ("Wataha"), autorami scenariusza są Błażej Dzikowski oraz Agata Malesińska, a autorką zdjęć Anna Rzepka. Serial "Genialna M." zadebiutuje w serwisie SkyShowtime już w grudniu.

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