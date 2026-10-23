Kimi Antonelli walczy o mistrzostwo. Dostał wyjątkowy prezent

Historyczna szansa na tytuł mistrza świata

Włoski zawodnik Mercedesa ma przed sobą pierwszą szansę na zdobycie tytułu. Podczas zbliżającego się Grand Prix USA w Austin powalczy o triumf w całym cyklu. Jeśli Kimi Antonelli osiągnie sukces, zostanie pierwszym mistrzem z Włoch od 73 lat. Wcześniej tego wyczynu dokonał jedynie słynny Alberto Ascari. Przed startem młody kierowca stara się jednak skutecznie zrelaksować.

Część wolnego czasu spędził na torze w Teksasie, testując miejscowe atrakcje. W opublikowanym materiale promocyjnym widać, jak jedzie na lokalnej kolejce górskiej. Podczas stromych zjazdów na maszynie o nazwie Circuit Breaker kierowca głośno wzywał pomocy. Był to dla niego silny zastrzyk adrenaliny przed ważnym wyścigiem. Z pewnością pomogło mu to na chwilę zapomnieć o sportowej rywalizacji.

Co łączy kierowcę z drużyną Spurs?

Zdecydowanie spokojniej przebiegła wizyta na parkiecie koszykarskim. Młody zawodnik pochodzący z Bolonii jest ogromnym fanem tej dyscypliny sportu. Z tego powodu pojawił się na trybunach podczas inauguracyjnego meczu teksańskiego zespołu. Koszykarze San Antonio Spurs przygotowali dla niego spersonalizowaną koszulkę. Znalazł się na niej numer 12, z którym kierowca ściga się na torach Formuły 1.

Pobyt na hali był również okazją do spotkania z gwiazdami ligi NBA. Włoch odbył krótką pogawędkę z Victorem Wembanyamą, czołowym francuskim graczem gospodarzy. Przedstawiciele obu sportowych światów wymienili się swoimi doświadczeniami. Po tych wydarzeniach zawodnik Mercedesa skupia się już wyłącznie na niedzielnym wyścigu. Pełna koncentracja ma mu przynieść upragniony sukces na amerykańskim torze.