Polska spada w rankingu UEFA. Liga Mistrzów oddala się od polskich klubów

Spadek w rankingu UEFA

Po ostatnich meczach w europejskich pucharach Polska obsunęła się z 11. na 12. pozycję w rankingu UEFA. Polska ma obecnie 45,725 pkt, zrównując się dorobkiem z Czechami, jednak rośnie strata do zajmującej 10. miejsce Grecji (46,612 pkt). Ranking UEFA jest podstawą podziału miejsc w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji.

Na pozycję w rankingu wpływają wyniki z ostatnich pięciu sezonów. Punkty zdobywa się za zwycięstwa (2 pkt od fazy ligowej, 1 pkt w eliminacjach) i remisy (odpowiednio 1 i 0,5 pkt). Dorobek punktowy jest dzielony przez liczbę drużyn, która w tym sezonie dla Polski wynosi po raz pierwszy pięć, co przy małych różnicach odgrywa kluczową rolę w klasyfikacji końcowej.

Jakie konsekwencje dla polskich klubów?

Dobre występy polskich klubów w ostatnich latach przynosiły awanse w rankingu UEFA. Jeszcze dwa lata temu Polska zajmowała 21. lokatę. Na koniec sezonu 2024/25 osiągnęła 15. miejsce, co dało pięć miejsc w pucharach, w tym dwa w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Ten pozytywny trend został obecnie zatrzymany.

W klasyfikacji obejmującej wyłącznie bieżący sezon, Polska plasuje się dopiero na 23. pozycji. Wyżej sklasyfikowane są m.in. Azerbejdżan, Słowacja, Łotwa oraz Bułgaria. Liderem pięcioletniego rankingu pozostaje Anglia, wyprzedzając Włochy i Hiszpanię.