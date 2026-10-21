Początki kariery Radka Pestki w telewizji. Od modowego blogera do historycznego sukcesu w Top Model

Początki medialnej rozpoznawalności Radka Pestki wiążą się z kultowym widowiskiem stacji TVN. W 2015 roku 19-letni wówczas pasjonat mody postawił wszystko na jedną kartę i zgłosił się na casting do piątej edycji programu "Top Model". Zanim pojawił się przed kamerami, pracował jako sprzedawca oraz stylista w trójmiejskich sklepach odzieżowych, a wolne chwile poświęcał na prowadzenie autorskiego bloga o tematyce modowej. Determinacja młodego chłopaka była tak duża, że w momencie rozpoczynania przesłuchań postanowił zrezygnować z podejścia do egzaminu maturalnego, aby całkowicie skupić się na walce o spełnienie marzeń w branży mody.

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Za to pokochali go fani i jurorzy Top Model. Charyzma i niezapomniana metamorfoza Radka Pestki

Widzowie oraz jurorzy docenili w nim niezwykłą plastyczność twarzy, charyzmę i bezkompromisową autentyczność. Momentem zwrotnym w jego telewizyjnej przygodzie była spektakularna przemiana wizerunkowa zorganizowana przez stylistów show. Eksperci zdecydowali się na odważny krok i przefarbowali jego włosy na siwy blond, co wykreowało niezwykle wyrazisty, wysokomodowy wygląd. Chociaż jurorzy początkowo mieli wątpliwości co do jego wzrostu i warunków fizycznych, Radosław Pestka udowodnił swój ogromny potencjał przed obiektywem aparatu. Pokonując rywali w kolejnych etapach, przeszedł do historii jako pierwszy mężczyzna, który wygrał polską edycję "Top Model".

Czym obecnie zajmuje się Radek Pestka? Nowa pasja i powrót do edukacji

Piąta edycja modowego show zakończyła się w 2015 roku, ale zwycięzca pozostał obecny w przestrzeni publicznej. Z biegiem czasu Radosław Pestka podjął decyzję o wycofaniu się z tradycyjnego wybiegowego modelingu na rzecz budowania marki osobistej w sieci. Poświęcił się pracy w mediach społecznościowych, tworzeniu treści lifestyle'owych oraz nowej pasji muzycznej. Został cenionym DJ-em, dając oprawę muzyczną na eventach znanych marek i w klubach. W 2024 roku głośno zrobiło się o jego sukcesie edukacyjnym, kiedy to mając 28 lat zdał egzamin maturalny z bardzo wysokimi wynikami. Z kolei w 2025 roku zaprezentował autorską kapsułową kolekcję męskich strojów kąpielowych, stawiając kolejne kroki w projektowaniu.

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Metamorfoza Radka Pestki na przestrzeni lat. Jak dziś wygląda 30-letni zwycięzca show?

Obecnie Radosław Pestka ma 30 lat i bardzo zmienił swój wygląd w porównaniu do czasów, gdy debiutował na szklanym ekranie. Jego wizerunek przeszedł długą ewolucję od chłopięcego wyglądu z początków kariery, przez charakterystyczne jasne włosy w okresie największej popularności w programie, aż po dojrzały i wyrazisty styl osobisty. Celebryta odważnie eksperymentuje ze stylem ubioru, tatuażami oraz różnymi fryzurami, bez obaw akceptując również pojawiające się siwe włosy. Dziś charakteryzuje się dużą pewnością siebie, a jego przemiana pokazuje przejście od nieśmiałego nastolatka do dojrzałego mężczyzny świadomego własnej drogi zawodowej.