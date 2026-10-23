Halloween bez wydawania fortuny. Te dekoracje zrobisz z rzeczy, które masz w domu. Proste DIY

Halloweenowe dekoracje nie muszą wiązać się z dużymi wydatkami, ponieważ wiele efektownych ozdób można przygotować samodzielnie z przedmiotów, które znajdują się już w domu, takich jak słoiki, papier czy stare tkaniny.

Nawiedzone lampiony, papierowe nietoperze i duchy to proste pomysły DIY, które nie wymagają specjalnych umiejętności plastycznych, a pozwalają szybko stworzyć mroczny klimat w mieszkaniu.

Stare prześcieradła, poszewki i rolki po papierze toaletowym można wykorzystać do wykonania wiszących duchów, potworków oraz niewielkich ozdób na parapet, półkę lub halloweenowy stół.

Klimatyczną dekorację można stworzyć również bez kupowania dyni i drogich dodatków, wykorzystując papierowe wycinanki, własnoręcznie ozdobione warzywa oraz lampki LED, które są bezpieczniejszą alternatywą dla otwartego ognia.

Nawiedzone słoiki i duchy z papieru. Te dekoracje przygotujesz w kilka minut

Jednym z najprostszych pomysłów na halloweenowe ozdoby są lampiony ze słoików. Nie trzeba kupować specjalnych pojemników ani profesjonalnych farb. Wystarczy dokładnie umyty słoik, kawałek papieru lub bibuły oraz czarny marker. Na zewnętrznej stronie można narysować oczy i upiorny uśmiech, a następnie włożyć do środka lampkę LED na baterie. Kilka takich lampionów ustawionych na parapecie, komodzie czy stole stworzy klimatyczny efekt po zmroku. Warto wykorzystać słoiki o różnych rozmiarach, dzięki czemu dekoracja będzie wyglądała ciekawiej.

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Kolejną propozycją są papierowe nietoperze, pająki i małe duchy. Do ich wykonania przydadzą się zwykłe kartki, nożyczki i taśma klejąca. Wystarczy wyciąć odpowiednie kształty i przykleić je do ściany, drzwi lub okien. Nietoperze można przygotować z czarnego papieru, a duchy z białych kartek, dorysowując im oczy i usta. Jeśli nie masz kolorowego papieru, wykorzystaj zwykłe kartki i pokoloruj je kredkami lub markerami. Takie ozdoby najlepiej prezentują się w większej grupie, na przykład nad kanapą, wokół lustra albo na wejściowych drzwiach.

Stare prześcieradło i rolki po papierze. Nie wyrzucaj ich przed Halloween

W domu można znaleźć również materiały na dekoracje, które przypominają ozdoby kupowane w sklepach. Stare białe prześcieradło lub niepotrzebna poszewka mogą posłużyć do stworzenia wiszących duchów. Wystarczy pociąć materiał na mniejsze kawałki, ułożyć je na lekkiej kulce z papieru i związać całość sznurkiem. Oczy można dorysować markerem albo wykonać z czarnego papieru. Gotowe duchy można zawiesić pod sufitem, przy oknie lub na balkonie, o ile są odpowiednio zabezpieczone przed wiatrem i deszczem. To szczególnie dobry pomysł dla osób, które chcą szybko odmienić wnętrze bez kupowania nowych dodatków.

Niepozorne rolki po papierze toaletowym również mogą zamienić się w halloweenowe dekoracje. Wystarczy pomalować je na czarno, pomarańczowo lub biało, a następnie dorysować twarze potworów, duchów czy czarownic. Z papieru można wyciąć dodatkowe elementy, takie jak skrzydła nietoperza, uszy czy kapelusze. Tak przygotowane ozdoby świetnie sprawdzą się na półce, parapecie lub jako dekoracja stołu. Można też wykorzystać je do stworzenia małych pojemników na cukierki, pod warunkiem że będą odpowiednio wykończone i nie będą miały ostrych krawędzi.

Dynie bez rzeźbienia i kosztownych dodatków

Halloween trudno wyobrazić sobie bez dyni, ale nie trzeba kupować dużych okazów ani wycinać w nich skomplikowanych wzorów. Jeśli masz w domu małą dynię, możesz ozdobić ją markerem, malując na skórce oczy, uśmiech lub pajęczą sieć. To rozwiązanie jest prostsze i pozwala uniknąć bałaganu związanego z wydrążaniem warzywa. Jeżeli nie masz dyni, podobny efekt uzyskasz z pomarańczowego papieru, z którego można wyciąć kilka dekoracyjnych kształtów i przykleić je do okna.